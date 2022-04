Radsport

Tour de Romandie: Highlights der 4. Etappe - Kletterpartie mit über 4000 Höhenmetern in der Schweiz

Tour de Romandie: Highlights der 4. Etappe - die Kletterpartie mit über 4000 Höhenmetern in der Schweiz hatte es bis zum Zielstrich in sich. Am Ende sprinteten die Topfahrer um den Sieg auf knapp 1700 Metern Höhe.

00:03:57, vor einer Stunde