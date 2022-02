Die Skisprung-Olympiasiegerin von 2018, die aus gesundheitlichen Gründen die aktuelle Wintersport-Saison und damit auch Olympia verpasst, schrieb bei Social Media an den Langläufer gewandt: "Wie wäre es nächstes Jahr mit etwas mehr Rumba und etwas weniger ruhigem Langstreckenlaufen, Emil Iversen?"

Damit spielte die Norwegerin auf einen Vorfall im vergangenen Jahr an. Lundby hatte 2021 bei der norwegischen Ausgabe der Tanz-Show "Dancing with the Stars" teilgenommen.

Iversen wurde im Interview mit dem Rundfunksender "NRK" darauf angesprochen - und hatte eine klare Meinung: "Wir als aktive Sportler können mit 'Dancing with the Stars' bis nach der Karriere warten. Vielleicht ist es auch etwas für mich. Aber es ist unprofessionell von einem aktiven Athleten, Zeit damit zu verbringen."

Dass Lundby wegen ihrer Gesundheit eine Saison aussetzte, erfuhr der 30-Jährige erst später.

Maren Lundby pausiert wegen ihrer Gesundheit

Er ruderte daraufhin reumütig gegenüber "NRK" zurück: "Ich habe mir mein ganzes Leben gewünscht, ich würde zuerst nachdenken, bevor ich etwas sage. Aber es klappt nicht immer. Jetzt ist die Situation natürlich anders, und ich entschuldige mich für das, was ich gesagt habe."

Die Retourkutsche von Lundby gab's nun trotzdem.

Lundby hatte im vergangenen Jahr im "NRK" ihre sportliche Pause erklärt: "Skispringen fordert viel, das Gewicht ist ein Teil davon. Mein Körper hat sich zuletzt verändert, aus diesem Grund will ich nicht alles opfern, um in Peking auf Top-Niveau zu sein."

Der Norweger, der im Nachgang der Staffel mit seiner Leistung selbst sehr unzufrieden war, konnte sich jedenfalls bei seinen Teamkollegen bedanken. Die norwegische Staffel gewann angeführt von Johannes Hösflot Kläbo hinter den russischen Athleten Silber - obwohl Startläufer Iversen alleine auf seiner Runde über 30 Sekunden verloren hatte.

