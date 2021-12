Vom 28. Dezember bis 4. Januar steht die Tour de Ski der Langläufer auf dem Programm. Lenzerheide in der Schweiz, Oberstdorf in Deutschland und Val di Fiemme in Italien richten Etappen aus. In Val di Fiemme steht der berüchtigte Schlussanstieg zur Alpe Cermis auf dem Programm.

Insgesamt stehen dieses Mal nur sechs Etappen auf dem Programm. Grund sind die bereits Anfang Februar beginnenden Olympischen Winterspiele in Peking.

Ad

18 Deutsche sind zumindest bei den ersten Etappen mit von der Partie. Aussichtsreichste Teilnehmerin ist Katharina Hennig, zu Saisonbeginn Dritte in Ruka.

Olympia - Skilanglauf Olympiasiegerin Östberg nicht in Peking dabei: "Träume geplatzt" GESTERN AM 13:32

Hier gibt es alle Informationen zur Tour de Ski 2021/22.

Die Tour de Ski live im TV

Eurosport ist bei allen Wettbewerben live im TV bei Eurosport 1 oder Eurosport 2 mit von der Partie.

Die Tour de Ski im Livestream

Eurosport überträgt alle Etappen im Livestream im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+.

Bei Joyn PLUS+ gibt es für nur 6,99 Euro pro Monat nicht nur das komplette Eurosport-Programm einschließlich des Eurosport Players mit allen Bonuskanälen, sondern auch zahlreiche Serien und Filme im Streaming.

Skilanglauf bei Eurosport.de

Eurosport.de präsentiert Ihnen alle Informationen, Hintergrundberichte, Interviews und Videos rund um den Langlauf-Weltcup. Hier gab es auch alle Etappen der Tour de Ski im Livescoring.

Tour de Ski: Das deutsche Aufgebot

Victoria Carl

Pia Fink

Antonia Fräbel

Laura Gimmler

Katharina Hennig

Sofie Krehl

Lisa Lohmann

Coletta Rydzek

Katherine Sauerbrey

Anne Winkler

Thomas Bing

Lucas Bögl

Janosch Brugger

Jonas Dobler

Friedrich Moch

Florian Notz

Andreas Katz

Albert Kuchler

Norwegen jubelt im Zielsprint doppelt - Bolshunov zieht den Kürzeren

Tour de Ski Vorspiel für Olympia: Schlickenrieder heiß auf Drei-Loipen-Tournee VOR 2 STUNDEN