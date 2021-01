"Er ist heute auf vollen Angriff gesprungen, und es ist in die Hosen gegangen. Aber es ist mir lieber so, als lauwarm über die Schanze zu fahren", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher.

"Der Abschluss ist gelungen", sagte Geiger im "ZDF": "Ich bin froh, dass noch so hinbekommen zu haben. Die letzten Tage waren nicht ganz einfach. Der Wettkampf in Innsbruck war eine bittere Pille. Da kommt man ins Grübeln und das Kopfkino fängt an. Aber ich bin mega glücklich, dass mir heute die beiden Sprünge geglückt sind. Gratulation an Kamil."