Skispringer Karl Geiger hat in der Qualifikation für das Finale der Vierschanzentournee den nächsten kleinen Rückschlag einstecken müssen. Zwei Tage nach dem Dämpfer vom Bergisel flog der Oberstdorfer in Bischofshofen auf 123,5 m und landete damit abgeschlagen auf dem 25. Platz.

So lief die Quali in Bishofshofen

Nach dem enttäuschenden 16. Rang in Innsbruck verpatzte Geiger seinen Quali-Sprung in Bischofshofen.

"Der Sprung war vom Absprung her nicht ganz sauber. Ich habe probiert bisschen offensiver zu sitzen, aber das ging nach hinten los", meinte Geiger bei Eurosport selbstkritisch: "Ich muss sagen, das mit Innsbruck hat mich schon angekratzt. Das war eine harte Nummer für mich." Am Mittwoch wolle er nun einfach "einen gescheiten Wettkampf machen". Der Skiflug-Weltmeister von Planica wolle sich "nochmal richtig hochpushen. Das wäre mein Wunsch."

"Es war ein akzeptabler Sprung, aber keine Granate", sagte der 29 Jahre alte Weltmeister bei Eurosport: "Dass muss es auch nicht sein, aber ich finde die Position noch nicht ganz. Das Problem hatte ich auch in Innsbruck. Im Training hat es mir noch nicht getaugt, dafür waren die Weiten ganz okay. Ich muss nochmal genau reinschauen, nicht so verkrampft und verbissen sein. Sondern einfach mal entspannen und sagen: 'Leckt mich doch am Arsch.'"