In Bischofshofen findet traditionell das Abschlussspringen der Vierschanzentournee statt. Die Qualifikation beginnt am 5. Januar um 16:30 Uhr, der Wettkampf am 6. Januar um 16:45 Uhr.

Nach dem Springen am Bergisel in Innsbruck deutet vieles auf einen Erfolg von Kamil Stoch an. Der Pole führt vor seinem Landsmann Dawid Kubacki.

Die Chancen Karl Geigers auf den Tourneesieg sind nach dem missglückten ersten Durchgang in Innsbruck stark gesunken. Der Oberstdorfer ist Gesamtvierter hinter dem Norweger Halvor Egner Granerud, der ebenfalls am Bergisel patzte.

Aus deutscher Sicht hat auch Markus Eisenbichler als Gesamtfünfter zumindest noch Chancen auf eine Podiumsplatzierung in der Gesamtwertung.

Eurosport überträgt sowohl die Qualifikation als auch das Weltcupspringen in Bischofshofen live im TV bei Eurosport 1. Als Experten sind Olympiasieger und Ex-Weltmeister Martin Schmitt sowie der ehemalige Bundestrainer Werner Schuster mit von der Partie.

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zur Qualifikation und zum Abschlussspringen in Bischofshofen. Wir versorgen euch mit zahlreichen News, Hintergrundinformationen und Highlight-Videos zum Wettkampf.

Karl Geiger direkt zum Start und ein Duell zwischen zwei Ex-Tournee-Siegern: Der erste Durchgang beim Dreikönigsspringen verspricht ordentlich Spannung. Karl Geiger muss nach seinem 25. Platz in der Qualifikation direkt im ersten Duell gegen Andrzej Stekala antreten. Markus Eisenbichler bekommt es mit Evgeniy Klimov zu tun. Gregor Schlierenzauer trifft auf Peter Prevc. Die Duelle in der Übersicht. | Zu allen Duellen mit deutscher Beteiligung

Vierschanzentournee: Geiger enttäuscht in der Quali von Bischofshofen

Karl Geiger hat in der Qualifikation von Bischofshofen nicht den Eindruck erweckt, als könne er am Dreikönigstag noch um das Podest der Vierschanzentournee mitspringen. Der Vierte der Gesamtwertung kam in der Quali mit einem Sprung auf 123,5 nur auf Platz 25. Markus Eisenbichler platzierte sich beim Quali-Sieg des Tourneeführenden Kamil Stoch (138 m) mit einem Sprung auf 134,5 m auf Rang acht. | Zum kompletten Bericht

Vierschanzentournee: Granerud ätzt gegen Stoch - und entschuldigt sich

Halvor Egner Granerud hat bei der Vierschanzentournee in Innsbruck die Nerven verloren. Erst wurde der Norweger seine Führung in der Tourneewertung los, hinterher verlor er in einem TV-Interview die Contenance und stichelte gegen Bergisel-Sieger Kamil Stoch. Hinterher entschuldigte sich der 24-Jährige öffentlich für seine Aussagen. | Zum kompletten Artikel

Vierschanzentournee: Stoch laut Horngacher der "perfekte Skispringer"

Phänomen Kamil Stoch: Eigentlich konnte er den Gesamtsieg schon abschreiben, nun steht Polens Volksheld vor seinem dritten Tournee-Triumph. Auch mit 33 Jahren verblüfft Stoch immer wieder. Mit seinen 37. Weltcup-Siegen zählt er längst zu den erfolgreichsten Springern der Geschichte. Bundestrainer Stefan Horngacher adelte seinen ehemaligen Schützling als "perfekten Skispringer". | Zum kompletten Artikel

Kamil Stoch bei der Vierschanzentournee 2020/21 Fotocredit: Getty Images

Vierschanzentournee: Favoritencheck vor dem Finale in Bischofshofen

Nach dem dritten Springen der Vierschanzentournee läuft alles auf einen Gesamtsieg des polnischen Topstars Kamil Stoch heraus. Der Kampf um das Podest könnte hingegen immens eng werden. Der "SID" bewertet die Aussichten der Top 5 vor dem Finale in Bischofshofen am Mittwoch (ab 16:45 Uhr im Eurosport Liveticker). Für zwei Deutsche ist ein Podiumsplatz noch in Reichweite. | Zum kompletten Bericht

Vierschanzentournee: Schuster versteht Kritik an Schlierenzauer

Gregor Schlierenzauer spielt bei der Vierschanzentournee nicht mal mehr eine Nebenrolle und wird für seine sportlichen Leistungen vom ehemaligen österreichischen Cheftrainer Alexander Pointner in einer Kolumne kritisiert. Schlierenzauer-Berater und Eurosport-Experte Werner Schuster gibt Pointner dabei zum Teil Recht, sieht seinen Schützling aber auf dem richtigen Weg. Es fehlen nur Puzzleteile. | Zum kompletten Artikel

Vierschanzentournee: Geiger hakt Gesamtsieg ab

Karl Geiger arbeitet seinen Patzer bei der Vierschanzentournee in Innsbruck auf, tut sich aber schwer damit. "Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände", erklärte der Skiflug-Weltmeister nach Platz 16 am Bergisel. Den Gesamtsieg in der Tournee muss er abschreiben. Für das abschließende Springen in Bischofshofen will er sich nach dem Ruhetag aber nochmal so richtig aufraffen. | Zum kompletten Artikel

Vierschanzentournee: Stoch ist Gesamtsieg statistisch kaum noch zu nehmen

Dem polnischen Spitzenreiter Kamil Stoch ist der Sieg bei der 69. Vierschanzentournee zumindest rein statistisch kaum mehr zu nehmen. Seit der Tournee 1995/96 lagen von 25 Gesamtführenden nach dem dritten Springen in Innsbruck 23 schließlich auch in der Endabrechnung in Bischofshofen vorne. Bei den vergangenen 21 Auflagen verspielte sogar nur der Norweger Daniel Andre Tande (2016/17) den Sieg. | Zum kompletten Bericht

Vierschanzentournee: Horngacher vor Bischofshofen gefordert

Karl Geiger und Markus Eisenbichler sind nach dem Bergiselspringen in Innsbruck fast alle Chancen auf den ersehnten Sieg bei der Vierschanzentournee los, setzen vor dem abschließenden Springen in Bischofshofen am Mittwoch aber noch auf das Prinzip Hoffnung. Am Ruhetag der Tournee muss Bundestrainer Stefan Horngacher Aufbauarbeit leisten. Und den Fokus im DSV-Team nun auf andere Ziele lenken. | Zum kompletten Bericht

Bischofshofen Stoch und Kubacki liefern ab: Das Duell um den goldenen Adler spitzt sich zu VOR 13 STUNDEN