"Es hat ganz gut geklappt. Das Training war ein bisschen zäh, aber der Quali-Sprung war ordentlich", meinte Eisenbichler bei Eurosport : "Das war ein guter Abschluss für das Jahr, aber mein Fokus liegt auf morgen. Ich habe noch einige Sachen zu tun." Der 29-Jährige hat nach eigener Aussage mit Belastungsproblemen im Oberschenkel zu kämpfen. "Wir sind am Limit unterwegs", sagte er in der "ARD".

Im Vorjahr hatte Geiger die Quali gewonnen und im Wettkampf den zweiten Platz belegt. Seit Sven Hannawald am 1. Januar 2002 hat kein deutscher Springer mehr am Gudiberg gewonnen. Hannawald machte fünf Tage später auch den letzten deutschen Gesamtsieg bei der Tournee perfekt.

Marius Lindvik, Vorjahressieger in Garmisch und Zweiter der Gesamtwertung 2019/20 sowie Dritter des Auftaktspringens in Oberstdorf, konnte wegen Zahnschmerzen nicht in der Qualifikation an den Start gehen und verpasst damit auch den Wettkampf am Neujahrstag.