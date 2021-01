Karl Geiger (Oberstdorf) landete bei 125 Metern, Markus Eisenbichler (Siegsdorf) bei 127 Metern. Beide präsentierten sich damit in guter, aber nicht überragender Form.

Geiger trifft auf Ammann: Die K.o.-Duelle in Innsbruck

"Die Trainingssprünge waren nicht der Wahnsinn", sagte Karl Geiger bei Eurosport . Vor der Quali habe er daraus jedoch die richtigen Schlüsse gezogen: "Das war nochmal wichtig." Geiger springt am Sonntag im K.o.-Duell gegen den vierfachen Olympiasieger Simon Ammann.

"Mir wäre es ein bisschen lieber, wenn er näher dran wäre", sagte Eurosport -Experte Martin Schmitt über Oberstdorf-Sieger Geiger, der in der Tourneewertung 4,0 Punkte Rückstand auf Granerud hat: "Bei Karl sind die Bewegungen etwas abgehakt. Das geht noch harmonischer. Da liegen sicherlich noch drei, vier Meter drin. Bei Granerud läuft es etwas harmonischer zusammen."

"Reicht für den Karl": Geiger steigert sich in Quali

Der Norweger, der vor der Tournee fünf Weltcupspringen in Folge gewonnen hatte, wirkt auf Schmitt "extrem stabil. Er kann es umsetzen und hat nach wie vor die absolute Topform. Die Automatismen greifen."

Kamil Stoch, Dritter der Tourneewertung, kam mit 125 Metern zwischen Eisenbichler (125,7 Punkte) und Geiger (123,6) auf Platz fünf (125,0 m/125,4). Stoch bekommt es im K.o.Modus am Sonntag mit dem Deutschen Constantin Schmid zu tun. Eisenbichler springt gegen Stochs Landsmann Maciej Kot.

Vorne mitmischen will am Sonntag auch Stefan Kraft, der mit 125 Metern (125,2) den sechsten Quali-Rang belegte und wie Huber vom Heimsieg am Bergisel träumt.