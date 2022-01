Für die Skispringer wird es in Willingen ernst. Vom 28. bis 30. Januar macht der Weltcup im Sauerland Station.

Die größten Hoffnungen aus deutscher Sicht ruhen auf Karl Geiger und Markus Eisenbichler. Der Skiflug-Weltmeister und der ehemalige Skisprung-Weltmeister wollen beim Heim-Weltcup auf das Podium.

Ad

Bei den Frauen hat Katharina Althaus Podiumschancen. Die Olympiazweite von Pyeongchang will vor den Winterspielen in Peking ihre Form unter Beweis stellen.

Olympia - Skispringen In Gelb nach Peking? Geiger vor Olympischen Spielen "voll in Form" 24/01/2022 AM 15:17

Eurosport ist für Euch an allen drei Tagen live im TV dabei.

Skispringen: Willingen-Weltcup live im TV

Eurosport überträgt das Mixed-Teamspringen am Freitag, sowie die beiden Einzelwettkämpfe bei den Männern live im TV bei Eurosport 1. Es kommentieren Gerhard Leinauer und Skisprung-Experte Martin Schmitt.

Skispringen: Willingen live im Livestream

Im Livestream bei Joyn PLUS+ und im Eurosport verpasst ihr keine Sekunde des Willingen-Wochenendes. Dort gibt es zusätzlich zu den TV-Übertragungen die Qualifikation der Männer am Freitag und die beiden Einzelwettbewerbe bei den Frauen am Samstag und Sonntag live und in voller Länge.

Für 6,99 Euro pro Monat gibt es bei Joyn PLUS+ nicht nur das komplette Programm von Eurosport einschließlich aller Bonuskanäle im Eurosport Player, sondern auch ein umfassendes Streamingangebot mit zahlreichen Filmen, Serien und anderen TV-Sendern.

Willingen: Skisprung-Weltcup bei Eurosport

Bei Eurosport.de berichten wir ausführlich vom Weltcup in Willingen. Hier gibt es alle Informationen und Highlight-Videos von der Olympia-Generalprobe auf der Mühlenhkopfschanze.

Weltcup in Willingen: Programm und Zeitplan

28. Januar, 12:00 Uhr: Qualifikation Frauen

Qualifikation Frauen 28. Januar, 16:00 Uhr: Mixed-Teamspringen

Mixed-Teamspringen 28. Januar, 18:30 Uhr: Qualifikation Männer

Qualifikation Männer 29. Januar, 13:00 Uhr: Einzel-Weltcup Frauen

Einzel-Weltcup Frauen 29. Januar, 16:00 Uhr: Einzel-Weltcup Männer

Einzel-Weltcup Männer 30. Januar, 10:00 Uhr: 2. Einzel-Weltcup Frauen

2. Einzel-Weltcup Frauen 30. Januar, 15:15 Uhr: 2. Einzel-Weltcup Männer

Das könnte Dich auch interessieren: Janne Ahonen: "Ein Alkoholiker auf dem Weg der Besserung"

"Sensationell!" Geiger fliegt von Gelb beflügelt zum nächsten Sieg

Titisee-Neustadt Ewige Bestenliste: Geiger überholt Legende Thoma 23/01/2022 AM 21:01