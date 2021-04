Mark Williams war zu Beginn seines Achtelfinales mit 1:3 in Rückstand geraten, gewann dann aber neun Frames in Folge zum 10:3. Eine Entscheidung schon in der zweiten Session schien in der Luft zu liegen. Dann aber drehte Higgins, der zuvor Fehler über Fehler machte, plötzlich wieder auf. Erst machte er sich auf Maximumkurs, verschoss aber nach 113 Punkten die 15. Schwarze, ließ dann mit einer 107 ein zweites Century folgen und schaffte danach dank einer 82 das 6:10, nachdem Williams Pink verschossen hatte.

Am Abend war der 17. Frame zunächst sehr umkämpft, ehe Williams dank einer 76 seine Führung auf 11:6 ausbaute und damit die Aufholjagd von Higgins zunächst ausbremste. Williams hätte auch den 18. Frame gewinnen können, verschoss jedoch Gelb. Doch sein Erfolg wurde dadurch nur ein bisschen hinausgezögert. Mit Breaks von 85 und 77 Punkten machte er den klaren Sieg perfekt.

Kyren Wilson bewies bei seinem Sieg über Barry Hawkins einmal mehr seine kämpferischen Qualitäten. Mit 9:4 hatte der „Warrior“ zwischenzeitlich geführt, aber zum Ende der ersten Session hatte Hawkins auf 7:9 verkürzt. In der entscheidenden Session fiel es Wilson zunächst schwer, sein Spiel zu finden. Hawkins glich so dank Breaks von 107 und 53 Punkten schnell aus. Über den Kampf schaffte Wilson dann aber die Wende.

Im 19. Frame hatte er eine 54 vorgelegt. Hawkins vergab seine Chance jedoch, als er die letzte Rote verschoss. Nach 43 Minuten hatte Wilson das 10:9 geschafft und erhöhte anschließend auf 11:9. Im 21. Frame hatte er dann aber Pech beim Split. Hawkins nutzte das zu einer 78 zum 10:11. Danach legte Wilson jedoch den Schalter um und stürmte mit Breaks von 90 und 102 Punkten ins Viertelfinale, wo er auf Neil Robertson treffen wird.

Mark Selby knüpfte in der ersten Session seines Achtelfinales nahtlos an seine Galavorstellung aus der ersten Runde an. Er führt gegen Mark Allen mit 6:2. Mit Breaks von 68, 53 und 96 Punkten gewann Selby die ersten beiden Frames. Allen glich zwar zum 2:2 aus, doch nach dem Interval zog Selby unaufhaltsam davon. Dabei spielte er weitere Breaks von 61, 134 und 63 Punkten.

Shaun Murphy hat in der ersten Session seines Achtelfinales gegen Masters-Champion Yan Bingtao mit einer 144 für das neue Top-Break bei dieser Weltmeisterschaft gesorgt.

