Tennis

ATP Acapulco: Stefanos Tsitsipas gewinnt nach Tiebreak-Krimi gegen Laslo Djere - Highlights

Stefanos Tsitsipas hat das Achtelfinale beim ATP-Turnier in Acapulco erreicht. Der 23-jährige Grieche setzte sich zum Auftakt in einem Tiebreak-Krimi gegen den Serben Laslo Djere 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) durch. Der French-Open-Finalist blieb in den entscheidenden Momenten cool und trifft nun auf den US-Amerikaner J. J. Wolf. Die Highlights im Video.

00:01:37, vor 29 Minuten