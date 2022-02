Tennis

Stefanos Tsitsipas unterliegt Cameron Norrie im Halbfinale von Acapulco und verpasst Endspiel - Highlights

Stefanos Tsitsipas hat das Finale beim ATP-Turnier in Acapulco verpasst. Der an Nummer drei gesetzte Grieche musste sich in der Vorschlussrunde überraschend dem Briten Cameron Norrie 4:6, 4:6 geschlagen geben. Für Norrie, der im Endspiel nun auf Rafael Nadal trifft, war es der achte Sieg in Folge auf der Tour. Die Highlights im Video.

00:01:17, vor einer Stunde