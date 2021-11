Medvedev ging mit einigen Vorteilen in die Partie.

Der 25-Jährige stand im Halbfinale am Vortag wesentlich kürzer auf dem Platz als Zverev und hatte obendrein mehr als sieben Stunden mehr Zeit zur Regeneration. Dazu setzte er sich bereits in der Gruppenphase mit 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6) gegen den Hamburger durch und feierte dabei den fünften Sieg in Serie gegen Zverev.