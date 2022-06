Bereits zum 29. Mal steigt in Halle/Westfalen vom 11. bis 19. Juni eines der wichtigsten Vorbereitungsturniere auf den Rasenklassiker in Wimbledon (27. Juni bis 10. Juli). Eurosport überträgt die Terra Wortmann Open täglich live.

Das ATP-500-Turnier wartet auch in diesem Jahr mit einem hochklassigen Starterfeld auf. Angeführt wird das Teilnehmerfeld vom Weltranglistenersten Daniil Medvedev. Auch der Weltranglistensechste Stefanos Tsitsipas wollte in Halle Selbstvertrauen für Wimbledon sammeln, allerdings scheiterte der Grieche bereits im Achtelfinale am Australier Nick Kyrgios . Andrey Rublev (Nr. 8) schied bereits in der 1. Runde aus.

Ad

Die aktuelle deutsche Nummer eins und Nummer zwei der Welt, Alexander Zverev, fehlt in Halle verletzungsbedingt, nachdem er sich in seinem French-Open-Halbfinale gegen Rafael Nadal mehrere Seitenbänder riss.

US Open US-Open-Entscheidung richtig? Schett vertritt klare Meinung VOR 3 STUNDEN

Alle Informationen zum ATP-Turnier in Halle:

ATP-Turnier Halle live im TV bei Eurosport

Eurosport überträgt vom 13. Juni bis Samstag, 18. Juni täglich ausgewählte Partien live aus Halle. Die TV-Sendezeiten im Überblick:

16. Juni 2022, ab 15:15 Uhr: Achtelfinale

Achtelfinale 17. Juni 2022, ab 15:00 Uhr: Viertelfinale

Viertelfinale 18. Juni 2022, ab 16:30 Uhr: Halbfinale

ATP-Turnier Halle live im Livestream

Eurosport überträgt das ATP-Turnier auch im Livestream bei Eurosport mit JoynPLUS+ und im Eurosport Player. Dort zeigt Eurosport zudem am Samstag, 18. Juni auch das zweite Halbfinale und das Endspiel am Sonntag, 19. Juni.

Den Eurosport Player könnt Ihr auch bei "Joyn PLUS+" empfangen. Das komplette Programm bei "Joyn PLUS+" mit zahlreichen Fernsehsendern gibt es für nur 6,99 Euro pro Monat.

ATP-Turnier Halle live im Liveticker

Eurosport.de berichtet täglich ausführlich vom Rasen-Turnier in Westfalen. Hier gibt es alle wichtigen News, Highlight-Videos und ein Livescoring zu den wichtigsten Partien.

ATP Halle live: Karen Khachanov zieht ins Viertelfinale ein

Karen Khachanov hat das Viertelfinale beim ATP-Turnier in Halle erreicht. Der 26 Jahre alte Russe bezwang im ersten Match am Donnerstag den Serben Laslo Djere in 1:41 Stunden 7:6 (7:4), 6:4. In der Runde der letzten Acht könnte die Nummer 23 der Weltrangliste auf den Deutschen Oscar Otte treffen. Der 28-jährige Kölner spielt am Nachmittag in der OWL Arena gegen den Georgier Nikoloz Basilashvili. | Zum Bericht

ATP Halle live: Nick Kyrgios erhält Time Violation und hört auf zu spielen

Nick Kyrgios hat in seinem Zweitrundenmatch in Halle gegen Stefanos Tsitsipas nicht nur einmal für Aufsehen gesorgt. Im zweiten Satz beim Stand von 5:7, 2:0 erhielt der 27-Jährige eine Time Violation, weil er zu seinem Handtuch lief, obwohl der Grieche schon zum Aufschlag bereitstand. Daraufhin hörte der Australier auf, zu spielen, setzte sich auf seine Bank und ließ den Oberschiedsrichter kommen. | Zum Bericht

Kyrgios erhält Time Violation - und hört auf zu spielen

ATP Halle live: Nick Kyrgios gewinnt trotz Ausraster gegen Stefanos Tsitsipas - Daniil Medvedev im Achtelfinale

Nick Kyrgios hat sich im Achtelfinale beim ATP-Turnier in Halle in einem spektakulären Match gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas 5:7, 6:2, 6:4 durchgesetzt. Dabei sorgte der 27 Jahre alte Australier mehrfach für Aufsehen, unter anderem, weil er nach einer Time Violation das Spielen einstellte. Der Russe Daniil Medvedev hat sein Auftaktmatch in Halle derweil souverän gewonnen. | Zum Bericht

Highlights: Match gegen Tsitsipas gedreht - Kyrgios motzt sich weiter

ATP Halle live: Oscar Otte als einziger Deutscher im Achtelfinale - Altmaier scheitert an Kyrgios

Oscar Otte hat als einziger deutscher Tennisprofi beim Rasenturnier in Halle/Westfalen seine Auftakthürde gemeistert. Der Kölner bezwang am Dienstag den Serben Miomir Kecmanovic mit 7:6 (7:5), 6:4 und bekommt es im Achtelfinale mit Nikolos Bassilaschwili aus Georgien zu tun. Daniel Altmaier scheiterte derweil am Australier Nick Kyrgios. | Zum Bericht

1. Runde: Medvedev zeigt Goffin die Grenzen auf - Highlights

ATP Halle live: Jan-Lennard Struff scheitert in der ersten Runde

Lokalmatador Jan-Lennard Struff hat beim Rasenturnier im westfälischen Halle auch in diesem Jahr sein sportliches Glück nicht gefunden und ist schon in der ersten Runde gescheitert. Der Wildcard-Starter, der erst in der vergangenen Woche sein Comeback nach längerer Verletzungspause gegeben hatte, unterlag zum Auftakt dem Belarussen Ilja Iwaschka 6:3, 3:6, 6:7 (5:7). | Zum Bericht

1. Runde: Kyrgios eine Nummer zu groß für Altmaier - Highlights

Das könnte Dich auch interessieren: Die Jagd nach der 24! Warum Williams in Wimbledon Chancen hat

Highlights: Match gegen Tsitsipas gedreht - Kyrgios motzt sich weiter

ATP Halle Kyrgios streikt nach Time Violation - Oberschiedsrichter muss kommen VOR EINEM TAG