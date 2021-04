Publiziert 12/04/2021 Am 16:50 GMT

In Monte Carlo steht das erste Masters der Sandplatz-Saison auf dem Programm. Vom Montag, 12. April, bis Sonntag, 19. April, kämpfen die besten Tennisspieler um den prestigeträchtigen Titel.

Von Montag bis Freitag beginnt das Geschehen in Monaco jeweils um 11:00 Uhr. Die Halbfinals am Samstag starten um 13:30 Uhr und das Endspiel am Sonntag um 15:00 Uhr.

Das Teilnehmerfeld ist erlesen. Unter anderem gehen Rafael Nadal, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Andrey Rublev und Stefanos Tsitsipas an den Start.

Gesundheitlich bedingt können Roger Federer und Dominic Thiem beim ersten Sandplatz-Highlight des Jahres dagegen nicht mit von der Partie sein.

Masters in Monte Carlo live im TV

"Sky" überträgt das Masters von Monte Carlo täglich live im TV. Von Montag bis Freitag ist Sky Sport 1 live mit von der Partie, am Samstag Sky Sport 2 und am Sonntag Sky Sport 8.

ATP-Masters in Monte Carlo im Livestream

"Sky" ist beim Masters in Monaco auch wieder im Livestream bei SkyGo mit von der Partie.

Masters Monte Carlo im Livescoring

Eurosport.de berichtet ausführlich vom Masters von Monte Carlo. Wir bieten zu allen Spielen ein Livescoring an.

