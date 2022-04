Alexander Zverev musste sich im zweiten Satz am rechten Oberschenkel behandeln lassen. Jannik Sinner hatte nach seinem Achtelfinal-Sieg gegen den an Fünf gesetzten Russen Andrey Rublev (5:7, 6:1, 6:3) über Blasen am Fuß geklagt.

Zverev lag im zweiten Satz schon Break zurück (5:7, 1:2), kämpfte sich dann aber regelrecht in die Partie im Monte Carlo Country Club, der sich im französischen Roquebrune-Cap-Martin befindet.

Zverev schlug bei 5:4 im dritten Satz schon zum Matchgewinn auf und war bei 30-30 nur noch zwei Punkte vom Sieg entfernt, ließ sich dann aber doch noch sein Service zum insgesamt fünften Mal abnehmen. Bei 5:5 vergab der Deutsche dann einen Breakball.

Im Tiebreak lag Zverev 3:2 und 5:4 mit Minibreak vorne, zweimal glich Sinner aus - ehe ein leichter Vorhandfehler des Italieners das Pendel endgültig in Richtung Zverev ausschlagen ließ. Nach 3:07 Stunden Spielzeit verwandelte der Deutsche seinen ersten Matchball und stellte im Direktvergleich mit dem 20 Jahre alten Südtiroler auf 3:1-Siege.

Zverev happy über Erfolgserlebnis

"Dieser Sieg bedeutet mir sehr viel - besonders nach dem, wie es bisher für mich dieses Jahr gelaufen ist", sagte Zverev nach dem Marathonmatch: "Ich habe schon viele solcher Spiele dieses Jahr verloren. Ich bin sehr happy, auch wenn das Niveau nicht so hoch war."

Zverev gab zu, bei 5:4 im dritten Satz einen "schweren Schläger" gehabt zu haben: "Das meine ich eben - ich habe so viele enge Matches dieses Jahr schon verloren und das war bei mir im Hinterkopf. Ich denke, dieser Sieg wird mir helfen."

Nach dem frühen Aus des Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien/Nr. 1) ist Zverev der am höchsten gesetzte Spieler in Monte Carlo und kann im Kampf um die Führung im Ranking Punkte gutmachen.

Publikum ganz klar für Sinner

Ein "Heimspiel" war es für den in Monaco lebenden Zverev gegen Sinner bei weitem nicht: Die Sympathien der Zuschauer lagen beim Match auf dem Court Rainier III nahe der italienischen Grenze ganz klar beim Südtiroler.

Als Zverev im dritten Satz einen Aufschlag von unten ins Netz servierte und danach prompt einen Doppelfehler machte, tönten zunächst Pfiffe und dann hämischer Applaus von den Rängen. Immer wieder schallte es zudem "Jannik! Jannik!"-Rufe.

Teilweise glich die Atmosphäre früherer Davis-Cup-Matches. Schon beim Einlaufen war Zverev ausgepfiffen worden.

Zverev kommt in Form

Zverev hatte durch einen souveränen Zwei-Satz-Sieg gegen Pablo Carreño Busta (Spanien/Nr. 13) die Runde der letzten Acht bei dem Sandplatzklassiker erreicht.

Zverev hatte vor dem Turnier in Monaco 2022 außer beim ATP Cup noch keinen Top-40-Spieler schlagen können - diese Scharte wetzte er aber bereits mit dem Auftaktsieg über Federico Delbonis (Argentinien/35.) aus.

Nach einem bisher schwachen Frühjahr auf den Hartplätzen in Australien und den USA scheint Zverev im Fürstentum in Form zu kommen. Nach Monte Carlo reist er weiter zu einem weiteren "Heimspiel" in München. Die French Open, Höhepunkt der Sandsaison, beginnen am 22. Mai in Paris (live bei Eurosport).

Zverev stand schon 2018 in Monte Carlo im Halbfinale

Der 24-Jährige war in Monte Carlo bereits 2018 im Halbfinale gestanden - damals verlor er gegen den Japaner Kei Nishikori (6:3, 3:6, 4:6).

Zverev hat drei seiner fünf Titel bei Mastersturnieren auf Sand geholt. In Madrid gewann er zweimal, in Rom einmal. In Monte Carlo steht er zum zweiten Mal nach 2018 im Halbfinale. Im Vorjahr war Zverev in der dritten Runde am Belgier David Goffin gescheitert.

Das zweite Halbfinale bestreiten Djokovic-Bezwinger Alejandro Davidovich Fokina (Spanien) und Grigor Dimitrov (Bulgarien).

Davidovich Fokina setzte seinen Lauf nach dem Erfolg über Djokovic fort und zog durch das 2:6, 6:4, 6:3 gegen Indian-Wells-Champion Taylor Fritz (USA/Nr. 10) erstmals unter die besten Vier bei einem Masters ein. Dimitrov schlug Hubert Hurkacz (Polen/Nr. 11) 6:4, 3,6: 7:6 (7:2).

Viertelfinale: Davidovich Fokina sorgt weiter für Furore

(mit SID)

