Australian Open

Die US-Amerikanerin Jessica Pegula ist zum ersten Mal in ihrer Karriere in ein Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers eingezogen. Die 26-Jährige schaltete im Achtelfinale überraschend die an Position fünf gesetzte Ukrainerin Elina Svitolina 6:4, 3:6, 6:3 aus.