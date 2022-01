Was soll man nur von diesem Daniil Medvedev halten?

Der 25-Jährige ist ohne jeden Zweifel einer der besten Spieler der Welt, für viele Experten ist er sogar der beste. Es ist beeindruckend, wie sich der Moskowiter selbst in brenzligen Situationen und an schlechteren Tagen mit seiner Klasse und Spielintelligenz behauptet.

So geschehen im Viertelfinale, als er gegen Félix Auger-Aliassime einen Matchball abwehrte und 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 gewann . Wenige Minuten später teilte er dem Publikum im On-Court-Interview süffisant mit, er habe sich überlegt, was wohl der aus Australien ausgewiesene Novak Djokovic bei einem solche Rückstand getan hätte.

Das folgende Raunen nahm Medvedev wie einen warmen Regen entgegen.

"Bist du verrückt? Sein Vater spricht bei jedem Punkt rein. Bist du dumm? Wirst du jetzt meine Frage beantworten?", brüllte er Stuhlschiedsrichter Jaume Campistol an, der seiner Meinung nach längst eine Verwarnung wegen unerlaubten Coachings gegen Tsitsipas hätte aussprechen müssen.

Und es ging noch weiter: "Mein Gott, du bist so schlecht. Wie kannst du im Halbfinale eines Grand Slams so schlecht sein? Schau mich an, ich rede mit dir", fuhr Medvedev den Unparteiischen an. "So spricht man nicht mit Menschen", kritisierte Eurosport-Experte Boris Becker völlig zurecht. Immerhin entschuldigte sich der Gescholtene nach der Partie beim Referee und sprach im Hinblick auf seinen Ausraster von "einem großen Fehler".