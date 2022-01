Am Freitag wurden im Einzel der Männer die Finaltickets vergeben.

Rafael Nadal bezwang Matteo Berrettini im ersten Halbfinale 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev hofften ebenfalls auf den großen Coup Down Under und trafen im zweiten Halbfinale aufeinander.

Ad

Der Russe siegte dabei in einem nervenaufreibenden Duell 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

Australian Open Ansetzungen Freitag: Nadal peilt Finale an - Tsitsipas fordert Medvedev VOR 9 STUNDEN

Zuvor fand die Entscheidung im Mixed statt. Hier hatte Australien die Chance auf den ersten Titel. Das Duo Fourlis/Kubler verlor aber 3:6, 4:6 gegen Mladenovic/Dodig.

So lief der zwölfte Turniertag:

Halbfinale: Nadal bezwingt Berrettini in vier Sätzen - Highlights

Australian Open - Top-Matches des Tages:

(Alle Zeiten in MEZ)

12:30 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 6:7 (5:7), 6:4, 4:6, 1:6

Vielen Dank für Euer Interesse! Alle Informationen, News, Hintergrundberichte und Videos zu den beiden Männer-Halbfinals gibt es bei Eurosport.de. Morgen stehen zudem das Frauen-Finale zwischen Ashleigh Barty und Danielle Collins sowie das mit Spannung erwartete Doppel-Finale der beiden australischen Tennis-Helden Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis auf dem Programm. Eurosport 1, der Eurosport Player und Joyn PLUS+ sind live mit von der Partie. Auch der liveticker ist dann wieder am Start. Auf Wiedersehen!

12:20 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 6:7 (5:7), 6:4, 4:6, 1:6

Der Russe schlägt somit zum Matchgewinn auf. Angesichts seiner starken Aufschläge muss man für Tsitsipas Böses befürchten. Und so kommt es dann auch zu den ersten Matchbällen für Medvedev: Gleich den ersten nutzt er mit einem starken Rückhandschlag. Die Nummer zwei der Weltrangliste steht somit im Endspiel und bekommt es dort mit Rafael Nadal zu tun.

Der Matchball: Medvedev zieht ins Finale ein

12:17 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 6:7 (5:7), 6:4, 4:6, 1:5

Medvedev hat im Gegensatz zu seinem griechischen Gegner eine klare Strategie, das ist offensichtlich. Tsitsipas macht zudem viele unerzwungene Fehler, alleine sieben im vierten Satz. Deshalb erhält der Russe einen weiteren Breakball. Medvedev kommt ans Netz und verwandelt diesen locker zum 5:1.

12:14 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 6:7 (5:7), 6:4, 4:6, 1:4

Der Grieche wirkt nun auch etwas platt. Es könnte schnell eng werden für den 23-Jährigen. Medvedev lässt bei eigenem Aufschlag keinen Millimeter nach. Mit einem Ass, seinem 13. im gesamten Match, holt sich der Russe das 4:1. Eine weitere Wende für Tsitsipas wird immer unwahrscheinlicher.

12:10 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 6:7 (5:7), 6:4, 4:6, 1:3

Medvedev scheint nun früh im vierten Satz die Entscheidung suchen zu wollen. Er erhöht wenn möglich den Druck und holt sich zwei Breakbälle, weil Tsitsipas am Netz einen Fehler schlägt. Nach einem weiteren Unforced Error des Griechen schafft Medvedev tatsächlich das Break und gewinnt das Spiel zum 3:1.

"I'm sorry, mate!" Medvedev entschuldigt sich beim Schiedsrichter

12:05 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 6:7 (5:7), 6:4, 4:6, 1:2

Nach dem kurzen Schock hat sich Tsitsipas aber wieder schnell gefangen. Er gleicht nach dem Spielgewinn von Medvedev zum 1:1 aus. Tsitsipas pusht sich in der Folge beim Aufschlag des Russen. Nach 0:40 kommt der Grieche wieder ran, kann daraus aber nichts Nennbares herausholen. Medvedev führt 2:1 in Satz vier.

11:55 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 6:7 (5:7), 6:4, 4:6

Ohne irgendwelche Anzeichen ist auf einmal wieder Medvedev am Drücker und hat drei Satzbälle. Tsitsipas serviert nicht mehr so gut wie zuvor und sein Gegner scheint die Taktik des Griechen etwas durchschaut zu haben. Er bringt Tsitsipas gehörig ins Laufen und sichert sich durch dieses aggressive Spiel den dritten Satz.

11:48 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 6:7 (5:7), 6:4, 4:4

Der Russe liefert wieder fehlerfreie Aufschlagspiele wie zu Beginn des ersten Satzes. Da kann Tsitsipas wenig gegenhalten. Das gleiche Bild auf der Gegenseite: Der Grieche schlägt stark auf und lässt Medvedev kaum ins Spiel kommen. Es steht 4:4 und langsam geht es in die entscheidende Phase.

11:42 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 6:7 (5:7), 6:4, 3:3

Medvedev findet wieder ins Spiel und es kehrt Ruhe in das zweite Männer-Halbfinale ein. Auch die Zuschauer sind etwas ruhiger. Der Russe bringt seinen Aufschlag sicher durch. Und auch im folgenden Service von Tsitsipas ist er dran. Über Einstand kann sich der Grieche aber glänzend retten: Er geht aktiv in die Ballwechsel und sichert sich mit einem starken ersten Aufschlag das 3:3.

"Emotionalstes Match des Turniers!" Tsitsipas schlägt zurück

11:33 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 6:7 (5:7), 6:4, 2:2

Nach einigen Minuten hat sich Medvedev wieder etwas beruhigt. Er serviert mutig und wird dafür mit dem nächsten Spielgewinn belohnt. Tsitsipas behält ebenfalls weiter die Ruhe und bringt konzentriert sein Spiel auf den Platz. Mit seinem vierten Ass gewinnt der Grieche sein Aufschlagspiel zum 2:2.

11:26 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 6:7 (5:7), 6:4, 1:1

Medvedev hat nach dem Satzverlust eine Toilettenpause genommen, um wieder etwas Ruhe reinzubringen. Doch der Russe wirkt auch zu Beginn des dritten Satzes immer noch etwas von der Rolle. Über Einstand kann Medvedev zwar sein Spiel sichern, doch Tsitsipas ist im Moment im Vorteil. Starke Aufschläge, darunter ein weiteres Ass, sichern dem Griechen dann das Spiel zum 1:1.

11:14 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 6:7 (5:7), 6:4

Der Grieche lässt sich davon nicht beeinflussen und nutzt seine Chance. Mit starken Aufschlägen und dank einiger Fehler von Medvedev holt sich Tsitsipas zwei Satzbälle. Der Russe hält aber mit Wut im Bauch dagegen. Er spielt aggressiv und wehrt zunächst beide Satzbälle ab. Einen dritten verwandelt Tsitsipas dann aber zum Satzausgleich. Jetzt ist richtig Pfeffer im Spiel!

11:09 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 6:7 (5:7), 5:4

Und dann hat Tsitsipas plötzlich einen weiteren Breakball! Medvedev hat daran aber einen großen Anteil. Denn mit zwei Doppelfehlern im Aufschlagspiel schenkt er dem Griechen quasi das Spiel. Auch die Breakchance wird durch einen Doppelfehler entschieden. Untypisch für den Russen. Tsitsipas kann damit zum Satzausgleich aufschlagen. Medvedev wiederum legt sich beim Seitenwechsel mit dem Stuhlschiedsrichter an und beschimpft diesen. Die Kritik des Russen: Der Vater von Tsitsipas coache seinen Sohn unerlaubterweise und es gebe keine Verwarnung.

"Bist du dumm?!" Medvedev verliert komplett die Fassung

11:04 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 6:7 (5:7), 4:4

Medvedev ist nun wieder voll in der Spur. Nach dem etwas verschlafenen Start in den zweiten Durchgang und dem Rebreak serviert der Russe auf höchstem Niveau. Mit seinem sechsten Ass des Matches geht er zwischenzeitlich mit 4:3 in Führung. Nun ist Tsitsipas gefragt. Der Grieche hat sich nach dem kleinen Tief erholt und gewinnt das Spiel zum 4:4.

10:59 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 6:7 (5:7), 3:3

Erstmals wackelt nun auch Tsitsipas im zweiten Satz etwas. Nach ein paar unerzwungenen Fehlern des Griechen, der teilweise etwas ungeduldig wirkt, erhält Medvedev drei Breakbälle. Diese bleiben zunächst ungenutzt. Die vierte Breakchance verwandelt der Russe dann aber: Tsitsipas setzt eine Vorhand ins Grundlinienaus. Damit ist in Satz zwei alles wieder ausgeglichen.

10:50 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 6:7 (5:7), 3:1

Nach zwei Assen und einem sehr guten Aufschlagspiel kann Medvedev immerhin verkürzen. Mit neuen Bällen darf danach aber der Grieche servieren. Diesen kleinen Vorteil lässt sich Tsitsipas natürlich nicht entgehen. Zu null gewinnt er sein Service und hält somit den Vorsprung durch das frühe Break.

10:45 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 6:7 (5:7), 2:0

Der zweite Satz geht für Medvedev allerdings alles andere als perfekt los. Gleich zu Beginn kann sich Tsitsipas das Break sichern. Der Russe wirkte etwas unkonzentriert. Seinen eigenen Service bringt der Grieche dann ohne größere Probleme durch. Ein guter Start für Tsitsipas, der sich vom unglücklichen Satzverlust schnell erholt hat.

7:5 nach 4:5 - Medvedev gewinnt spannenden Tiebreak

10:37 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 6:7 (5:7)

Doch Medvedev kommt wieder in die Spur. Mit einem Passierball holt sich der Russe einen ganz wichtigen Punkt. Im Tiebreak ist es ähnlich eng wie im bisherigen Satzverlauf. Am Ende hat aber der Russe den ersten Satzball bei Aufschlag Tsitsipas, der einen Schlag ins Seitenaus setzt. Somit gewinnt Medvedev den Tiebreak 7:5.

10:32 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 6:6 (4:2)

Es geht tatsächlich in den Tiebreak - nach den starken Aufschlagspielen der beiden eigentlich nicht verwunderlich. Tsitsipas schafft zu Beginn das Mini-Break. Medvedev macht dann auch einige Fehler und der Grieche hält seinen Vorsprung.

"Jetzt wird's Weltklasse!" Tsitsipas kontert Medvedev aus

10:25 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 6:5

Danach lässt sich der Russe aber nichts anmerken: Er macht bei eigenem Aufschlag beeindruckend weiter. Nach nur 2:18 Minuten gewinnt er sein Service zu null, erneut ohne Punktverlust. Tsitsipas folgt seinem Gegner mit einem weiteren fehlerfreien Aufschlagspiel. Der erste Fehler wird vermutlich den Satz entscheiden. Oder muss der Tiebreak die Entscheidung herbeibringen?

10:19 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 5:4

Auch einen vierten Breakball wehrt der Grieche ab. Er kann sich auf seine guten Aufschläge verlassen. Dadurch bringt er Medvedev in Bedrängnis und kann sich seine Punkte holen. Aber auch der Russe nutzt jede kleine Schwäche seines Gegners aus. Erst nach vier Mal Einstand gewinnt Tsitsipas endlich sein Spiel zum 5:4. Da ließ Medvedev einige Chancen ungenutzt.

10:15 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 4:4

Medvedev wiederum ist weiter ohne Punktverlust. Der Russe, bei den Wettanbietern der Favorit, zeigt starkes Tennis und holt das 4:4. Auch bei gegnerischem Aufschlag zieht Medvedev das Tempo an: Nach einem tollen Passierball steht es 30:0. Ein weiterer phänomenaler Punkt geht zugunsten des Russen aus, der drei Breakbälle erhält. Tsitsipas wehrt jedoch alle stark ab!

10:07 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 4:3

Erstmals muss Tsitsipas bei eigenem Aufschlag etwas zittern, es geht über 30:15. Das Abtasten der beiden ist wohl vorbei und sie zeigen großes Tennis. Der Grieche kann eine lange Rally für sich entscheiden und gewinnt danach den Spielball zum 4:3. Dabei profitiert er von leichten Fehlern von Medvedev.

"Großes Tennis!" Tsitsipas gewinnt packenden Ballwechsel

10:02 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 3:2

Keiner der beiden Spieler konnte bei gegnerischem Aufschlag bis gerade eben punkten - ein wirklich beeindruckender Start! Nun konnte Medvedev im fünften Spiel immerhin auf 15:40 verkürzen. Tsitsipas lässt jedoch nichts anbrennen und bringt sein Service zum 3:2 durch.

09:58 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 2:2

Tsitsipas hält sich auch im nächsten Service schadlos. Beide Spieler sind von Beginn an voll konzentriert und zeigen bisher keine Schwächen. Medvedev macht stark weiter: Er schlägt super auf, macht Druck von der Grundlinie und kommt auch mal ans Netz. Wieder zu null gewinnt der Russe sein Aufschlagspiel.

Perfekter Start ins Halbfinale - Tsitsipas mit butterweichem Volley

09:53 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 1:1

Gleich zu Beginn liefern sich die beiden enge Ballwechsel. Das verspricht für die Zuschauer ein sportlich spannendes Halbfinale zu werden. Auch Medvedev serviert stark, sein erstes Aufschlag kommt gut. Er holt sich sein erstes Spiel und gleicht aus.

09:50 Uhr: Tsitsipas - Medvedev 1:0

Los geht es in Melbourne mit dem zweiten Halbfinale! Tsitsipas eröffnet das Match, das gleich mit einem sehenswerten ersten Punkt startet. Der Grieche ist sofort im Spiel und kann sich ohne größere Probleme zu null das 1:0 sichern.

09:40 Uhr: Tsitsipas - Medvedev

Der Beginn des Matches verzögert sich etwas. Beide Spieler waren noch länger in den Katakomben der Rod Laver Arena. Nun stehen aber beide bereit. Tsitsipas als in der Weltrangliste schlechter Platzierter tritt als erster auf den Platz. Es sind hörbar viele griechische Fans im Stadion. Bei Medvedev mischen sich einige Buhrufe unter.

09:15 Uhr: Tsitsipas - Medvedev

In wenigen Minuten geht es mit dem zweiten Halbfinale los. In Melbourne regnet es immer noch. Das Dach der Rod Laver Arena bleibt also geschlossen, wenn Stefanos Tsitsipas (Nr. 4) und Daniil Medvedev (Nr. 2) gleich aufeinandertreffen. Die Zuschauerränge sind gut gefüllt. Die Stimmung dürfte dennoch top sein.

07:45 Uhr: Berrettini - Nadal 3:6, 2:6, 6:3, 3:6

9:30 Uhr MEZ treffen dann Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas aufeinander und machen den zweiten Platz im Finale unter sich aus. Ab 9:15 Uhr sind wir wieder hier im Ticker am Start. Bis dahin gibt es alle Informationen, News und Videos zum ersten Halbfinale bei Eurosport.de. Hier geht es Damit ist das erste Halbfinale der Herren in Melbourne beendet. Umtreffen dannundaufeinander und machen den zweiten Platz im Finale unter sich aus. Ab 9:15 Uhr sind wir wieder hier im Ticker am Start. Bis dahin gibt es alle Informationen, News und Videos zum ersten Halbfinale bei. Hier geht es zum Spielbericht des Duells zwischen Nadal und Berrettini

Da ist es perfekt! Nadal verwandelt Matchball gegen Berrettini

07:41 Uhr: Berrettini - Nadal 3:6, 2:6, 6:3, 3:6

Nadal serviert nun zum Matchgewinn und den Einzug ins Finale. Berrettini spielt mittlerweile einige Unforced Errors. Allerdings macht Nadal auch wieder mehr Druck. Der Spanier hat nach knapp drei Stunden zwei Matchbälle. Nadal zwingt den Italiener zu einem weiteren Fehler und sichert sich somit das Spiel zum 6:3. Der 20-malige Grand-Slam-Sieger steht damit im Endspiel!

07:36 Uhr: Berrettini - Nadal 3:6, 2:6, 6:3, 3:5

Dann hat Nadal aber plötzlich einen Breakball! Berrettini macht einige unnötige Fehler. Über den zweiten Aufschlag geht es in einen spektakulären Ballwechsel, den Berrettini nach einem Rückhandfehler von Nadal für sich entscheidet. Ein tolles Spiel der beiden. Eine Vorhand von Berrettini landet im Netz, das ist der nächste Breakball für Nadal. Und ein weiterer Fehler des Italieners! Nadal holt sich das Break.

Unglaublicher Punkt! Berrettini wehrt Breakball von Nadal ab

07:30 Uhr: Berrettini - Nadal 3:6, 2:6, 6:3, 3:4

Ein nur mittelmäßiger Volley rettet Nadal dann sein Aufschlagspiel. Berrettini war wieder bis auf 40:30 an den Spanier herangekommen. Die Vorzeichen haben sich nun voll gedreht: Der Italiener ist der klar stärkere Spieler, Nadal hingegen findet im Moment nicht so sehr ins Spiel. Die Stimmung in der Rod Laver Arena ist angesichts des mittlerweile ausgeglichenen Halbfinals richtig gut.

07:25 Uhr: Berrettini - Nadal 3:6, 2:6, 6:3, 3:3

Berrettini macht keine Anstalten nachzulassen. Nadal wiederum ist wirklich nicht mehr der aktive Spieler, der die Ballwechsel bestimmt. Zu viele Fehler sorgen dafür, dass er bei Aufschlag Berrettini kaum noch punktet. Ein weiteres Ass des Italieners sorgt für das 3:3. Der vierte Satz geht langsam in die entscheidende Phase. Wer macht den ersten Fehler?

Ums Netz gespielt! Berrettini mit dem besten Schlag des Halbfinals

07:22 Uhr: Berrettini - Nadal 3:6, 2:6, 6:3, 2:3

Nadal versucht die Ballwechsel mittlerweile deutlich kürzer zu halten, um Kräfte zu sparen. Nach knapp drei Minuten und einem guten Aufschlagspiel kann der Spanier sich das 3:2 sichern. Er wird auf einen Fehler von Berrettini hoffen, um dann womöglich das entscheidende Break zu holen.

07:17 Uhr: Berrettini - Nadal 3:6, 2:6, 6:3, 2:2

Nadal spielt nun auch nicht mehr platziert genug und kann somit die Ballwechsel weniger dominieren als in den ersten beiden Durchgängen. Auch Fehler schleichen sich vermehrt ein. Berrettini wiederum schlägt einige schöne Winner, das Spiel zum 2:2 gehört daher auch dem Italiener. Auch seine Siegquote beim zweiten Aufschlag hat sich mittlerweile von 30 auf 47 Prozent gesteigert. Ein weiteres Indiz, dass Berrettini besser im Spiel ist.

07:14 Uhr: Berrettini - Nadal 3:6, 2:6, 6:3, 1:2

Man merkt Nadal zudem deutlich an, dass er bei Aufschlag Berrettini nicht alles hineinlegt, wenn er schon 0:30 oder mehr zurückliegt. Der Spanier spart Kräfte, die ihm gegen Shapovalov im Viertelfinale ab Mitte des dritten Satzes merklich abhandenkamen. Sein Service sichert Nadal allerdings in der Folge sicher, ebenfalls zu null. Es wird spannend...

07:10 Uhr: Berrettini - Nadal 3:6, 2:6, 6:3, 1:1

Nadal macht mittlerweile mehr Fehler, Berrettini ist nun wirklich im Spiel. Der Italiener schlägt sehr gut auf, Nadal kommt kaum in die Ballwechsel. Wieder zu null holt sich Berrettini das Spiel zum 1:1. Das ist ein komplett anderes Spiel als noch in den ersten beiden Sätzen, als der Spanier klar dominiert.

07:05 Uhr: Berrettini - Nadal 3:6, 2:6, 6:3, 0:1

Im dritten Satz hat sich einiges getan: Berrettini bestimmte besonders gegen Ende die Grundlinienduelle, hinzu kamen seine starken Aufschläge. Nadal wiederum nutzte einige gute Chancen nicht. Auch der vierte Durchgang startet für den Spanier schwierig. Über 30:30 rettet sich Nadal sein Spiel und geht im vierten Satz in Führung.

07:00 Uhr: Berrettini - Nadal 3:6, 2:6, 6:3

Berrettini macht nun kurzen Prozess: Er schlägt sehr gut auf, auch ein Ass ist dabei. Zu null gewinnt er sein Aufschlagspiel und sichert sich somit den dritten Satz. Nadal wird aufpassen müssen, dass er nicht in eine ähnliche Situation gerät wie gegen Denis Shapovalov im Viertelfinale. Dort führte der Spanier ebenfalls klar nach zwei Sätzen, am Ende gab es die Entscheidung aber im fünften Durchgang.

"Oh ja!" Berrettini kommt im dritten Satz zurück

06:57 Uhr: Berrettini - Nadal 3:6, 2:6, 5:3

Und dann steht es tatsächlich 0:40 aus Nadals Sicht! Berrettini spielt einen Weltklasse-Passierball und auch der nächste Ballwechsel geht mit einem tollen Return zugunsten des Italieners aus. Berrettini hat somit drei Breakbälle. Mit einem starken Vorhandwinner sichert sich der Italiener das Break zum 5:3. Nadal ließ zuletzt etwas nach und Berrettini nutzt diese kleine Schwächephase.

06:52 Uhr: Berrettini - Nadal 3:6, 2:6, 4:3

Berrettini kann sich weiter auf seinen Aufschlag verlassen, einen Breakball hatte Nadal im dritten Satz nocht nicht. Und auch das nächste Aufschlagspiel des Italieners ist eine klare Sache: Berrettini gewinnt zu null. Er hält nun wirklich gut dagegen. Nadal muss versuchen, seinen Gegner nicht weiter ins Spiel finden zu lassen.

06:48 Uhr: Berrettini - Nadal 3:6, 2:6, 3:3

Bisher hatte Berrettini noch keine einzige Breakchance. Und auch im nächsten Aufschlagspiel seines Gegners erhält der Italiener keine Möglichkeit dazu. Nadal serviert sicher, auch seine Siegquote beim zweiten Aufschlag ist deutlich besser als beim Italiener (68 im Vergleich zu 30 Prozent).

06:42 Uhr: Berrettini - Nadal 3:6, 2:6, 3:2

Nadal versucht in den Ballwechseln Winkel zu spielen, um Berrettini unter Druck zu setzen. Der Italiener hält jedoch gegen und serviert stark. Seine Grundlinienschläge sind allerdings weiter sehr fehlerbehaftet, besonders auf der Vorhandseite. Nach einem ungewöhnlich schwachen Netzangriff des Spaniers hat Berrettini seinen ersten Spielball, welchen er nach einem erneut tollen ersten Aufschlag verwandelt.

06:38 Uhr: Berrettini - Nadal 3:6, 2:6, 2:2

Nadal serviert und Berrettini schöpft etwas Hoffnung. Der Spanier machte in den letzten Minuten einige Fehler, Berrettini wiederum punktete mit tollen Winnern. Kann der Italiener dieses Momentum für sich nutzen? Doch Nadal lässt bei eigenem Aufschlag nichts anbrennen.

"Return wie eine alte Kartoffel": Nadal schafft Break im zweiten Satz

06:33 Uhr: Berrettini - Nadal 3:6, 2:6, 2:1

Berrettini hat noch nicht aufgegeben. Nach einem starken Winner ballt der Italiener die Faust und blickt entschlossen in seine Box. Ob Nadal allerdings noch mehr Hoffnung aufkommen lassen wird? Der Spanier bleibt im Spiel und bringt Berrettini bei Einstand wieder in Bedrängnis. Nadal patzt aber bei einer Vorhand. Berrettini rettet sein Aufschlagspiel mit einem weiteren tollen Winner und holt sich das 2:1.

06:27 Uhr: Berrettini - Nadal 3:6, 2:6, 1:1

Nadal macht im Gegenzug schnellen Prozess bei eigenem Aufschlag. Auch sein erster Doppelfehler verändert nichts an der Tatsache, dass der Spanier dominiert. Eine Rückhand setzt Nadal auf die Grundlinie, der Ball verspringt etwas und Berrettini schlägt ins Aus. Das nächste Spiel für den Spanier.

06:22 Uhr: Berrettini - Nadal 3:6, 2:6, 1:0

Immerhin auf seinen ersten Aufschlag kann sich der Italiener einigermaßen verlassen. Ab und an streut er ein Ass ein, seine Quote beim ersten liegt zudem bei 74 Prozent. Mit einem weiteren starken Aufschlag holt sich Berrettini sein erstes Spiel im dritten Satz. Doch auch dieses Mal musste er über Einstand gehen.

"Mehr geht nicht!" Nadal spielt Berrettini komplett her

06:17 Uhr: Berrettini - Nadal 3:6, 2:6

Eine Statistik, die die unterschiedlichen Leistungen bisher untermauert, sind die Unforced Errors: Berrettini produzierte 24, Nadal lediglich 7. Mehr Winner schlug aber der Italiener (21, Nadal: 16). Nach einer Toilettenpause der beiden Spieler geht es nun im dritten, vielleicht schon entscheidenden Satz weiter.

06:10 Uhr: Berrettini - Nadal 3:6, 2:6

Nadal serviert dann auch noch sein erstes Ass. Der Italiener selbst schlug in diesem Match zwar bisher neun Asse, konnte diese oft aber nicht zu Spielgewinnen seinerseits ummünzen. Nach nur 1:25 Stunden hat Nadal damit seinen nächsten Satzball, welchen der Spanier natürlich verwandelt.

Nadal gewinnt auch Satz zwei gegen Berrettini

06:00 Uhr - Berrettini - Nadal 3:6, 2:5

Wir steigen mit dem Liveticker in das erste Halbfinale der Australian Open ein. Nadal dominiert das Geschehen bisher nach Belieben. Der Spanier wirkt sehr konzentriert und macht kaum Fehler. Berrettini hingegen scheint angeschlagen. Er musste einige Breaks gegen sich hinnehmen, weshalb Nadal schon zum nächsten Satzgewinn aufschlägt.

INFO - Herzlich willkommen

Guten Morgen und herzlich willkommen zum zwölften Wettkampftag bei den Australian Open 2022 in Melbourne. Hier erfahrt Ihr, wer ins Finale beim Happy Slam einzieht. Katharina Wiedenmann tickert für Euch live.

Podcast - Das Gelbe vom Ball: Becker zum Fall Djokovic

Das könnte Dich auch interessieren: Coach lässt aufhorchen: Nadal verlor während Viertelfinale vier Kilo

News zu den Australian Open direkt aufs Handy? Hol Dir die Eurosport-App!

Shapovalov kritisiert Bevorzugung von Nadal: "Ein großer Witz"

Australian Open Der Matchball: Medvedev zieht ins Finale ein VOR 23 MINUTEN