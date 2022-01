Noch nie in seiner Karriere stand der Italiener Jannik Sinner im Halbfinale eines Grand Slams. Am Mittwoch trifft der 20-Jährige im Viertelfinale der Australian Open in der Rod Laver Arena auf Stefanos Tsitsipas, der sich in einem Fünf-Satz-Krimi gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz durchsetzte.

Sinner und Tsitsipas bestreiten das dritte Match der Day Session. Zuvor kämpfen Danielle Collins und Alizé Cornet um den Einzug ins Damen-Halbfinale. Die Siegerin trifft entweder auf die Polin Iga Swiatek oder Kerber-Bezwingerin Kaia Kanepi, die sich im zweiten Spiel der Day Session gegenüberstehen.

Ad

In der Night Session trifft US-Open-Sieger Daniil Medvedev auf Félix Auger-Aliassime. Der 25 Jahre alte Russe könnte in Melbourne der erste Tennisspieler der Geschichte werden, der seine ersten beiden Grand-Slam-Titel in zwei aufeinanderfolgenden Turnieren gewinnt. Diesem Traum will er gegen den Kanadier einen Schritt näher kommen.

Australian Open Ansetzungen Mittwoch: Sinner fordert Tsitsipas im Viertelfinale VOR 14 STUNDEN

Der zehnte Turniertag in Melbourne live im Ticker:

Australian Open live im Ticker - Top-Matches des Tages:

(Alle Zeiten in MEZ)

D. Collins (USA/27) - A. Cornet (FRA) 7:5, 6:1

I. Swiatek (POL/7) - Kaia Kanepi (EST) 4:6, 7:6 (7:2), 6:3

jetzt live: J. Sinner (ITA/11) - Stefanos Tsitsipas (GRE/4)

J. Sinner (ITA/11) - Stefanos Tsitsipas (GRE/4) ab 9:30 Uhr: F. Auger-Aliassime (CAN/9) - Daniil Medvedev (RUS/2)

7:20 Uhr - Sinner - Tsitsipas - 3:6, 1:0

Im ersten Satz verlor Sinner sein erstes Aufschlagspiel und rannte diesem Break anschließend vergeblich hinter her. Diesmal läuft es besser: Nachdem er den ersten Punkt abgegeben muss, stellt er per Ass auf 15:15. Danach holt er drei weitere Punkte und geht mit 1:0 in Front.

7:15 Uhr - Sinner - Tsitsipas - 3:6

Ein Vorhandwinner beschert Tsitsipas zwei Satzbälle. Den ersten setzt er mit der Vorhand ins Netz. Den zweiten verwandelt er mit einem starken Aufschlag in die Mitte. Sinners Return fliegt ins Aus und damit auch seine Hoffnungen, den Satz doch noch zu drehen. Tsitsipas führt mit 1:0-Sätzen.

7:11 Uhr - Sinner - Tsitsipas - 3:5

Wieder ein souveränes Aufschlagspiel vom Italiener. Er beginnt gleich mal mit einem Ass. Bei 40:0 patzt er auf der Vorhand, mehr lässt er aber nicht zu. 3:5 aus seiner Sicht. Tsitsipas kann sich nun bei eigenem Aufschlag den ersten Satz sichern.

7:07 Uhr - Sinner - Tsitsipas - 2:5

Ein starkes Spiel am Netz beschert Tsitsipas Spielball bei 40:30. Der Grieche muss über den zweiten Aufschlag gehen, meistert diese Aufgabe aber ohne großen Probleme. 5:2 für Tsitsipas.

7:03 Uhr - Sinner - Tsitsipas - 2:4

Sinner ist jetzt deutlich besser im Spiel. Auch in seinem zweiten Aufschlagspiel lässt er keinen Punkt für den Gegner zu. Tsitsipas setzt eine Vorhand hinter die Grundlinie und entscheidet dieses Spiel zugunsten Sinners.

6:59 Uhr - Sinner - Tsitsipas - 1:4

Tsitsipas startet gleich einmal mit einem Ass in sein drittes Aufschlagspiel. Einmal gelingt es Sinner mit einem Rückhand-Passierschlag zu punkten. Ansonsten ist der Grieche spielbestimmend. 4:1 für die Nummer vier der Welt.

6:57 Uhr - Sinner - Tsitsipas - 1:3

Sinner findet in diesem Aufschlagspiel seinen Service-Rhythmus. Der erste Aufschlag kommt viel besser und so hat er deutlich weniger Probleme als noch bei seinem ersten Aufschlagspiel. Ohne Punktverlust holt er sich seinen ersten Spielgewinn. 1:3.

6:53 Uhr - Sinner - Tsitsipas - 0:3

Sehr guter Start von Tsitsipas in diese Partie. Der Grieche ist hellwach. Bei 40:30 lässt er Sinner laufen und provoziert damit einen Fehler beim Italiener. Dieser schlägt eine Vorhand ins Seiten aus. 3:0 für Tsitsipas!

6:49 Uhr - Sinner - Tsitsipas - 0:2

Beide sind hier schnell auf Betriebstemperatur. Bei 15:0 liefern sie sich die erste länge Rally. Sinner umläuft die Rückhand und setzt einen Vorhand-Longline, doch Tsitsipas kontert mit einem starken Vorhand-Cross. Sinner hat dann Probleme mit dem ersten Aufschlag, bei eigenem Spielball produziert er einen Doppelfehler. Tsitsipas bekommt einen Breakball und nutzt ihn: Sinner verreißt eine Vorhand. Der Ball fliegt ins Aus. Break für Tsitsipas.

6:41 Uhr - Sinner - Tsitsipas - 0:1

Tsitsipas muss direkt die ersten beiden Punkte abgegeben, auch weil ihm direkt ein Doppelfehler unterläuft. Er fängt sich aber schnell und schnappt sich mit einem Vorhandwinner das erste Spiel.

6:38 Uhr - Sinner - Tsitsipas - 0:0

Los geht's in der Rod Laver Arena. Stefanos Tsitsipas schlägt auf.

INFO - Sinner - Tsitsipas

Sinner und Tsitsipas haben bisher dreimal auf der ATP Tour gegeneinander gespielt. Tsitsipas führt mit 2:1. Allerdings fanden alle drei Duelle bisher auf Sand statt.

INFO - Sinner - Tsitsipas

Jannik Sinner und Stefanos Tsitsipas sind bereits in der Rod Laver Arena und spielen sich auf dem Platz warm. Gleich geht es los.

INFO - Sinner - Tsitsipas

Nach einer kurzen Pause geht es in der Rod Laver Arena gleich um ca. 6:30 Uhr weiter mit dem dritten Viertelfinale bei den Männern. Jannik Sinner (ITA/11) trifft auf Stefanos Tsitsipas (GRE/4). Wir melden uns gleich aus Melbourne zurück.

INFO - Swiatek - Kanepi - 4:6, 7:6 (7:2), 6:3

Im zweiten Spiel in der Rod Laver Arena sicherte sich Iga Swiatek den letzten Halbfinal-Platz. Der Weg dahin war heute aber ein sehr weiter. Die French-Open-Siegerin von 2020 musste gegen die Estin Kaia Kanepi, die in der ersten Runde Angelique Kerber ausgeschaltet hatte, über die volle Distanz gehen. Swiatek siegte nach 3:01 Stunden 4:6, 7:6 (7:2), 6:3. Die Polin schafft es damit erstmals in Melbourne ins Semifinale. Dort trifft sie auf Danielle Collins.

INFO - Collins - Cornet - 7:5, 6:1

Bereits mitten in der Nacht kämpften Danielle Colins (USA/27) und Alizé Cornet (FRA) um das dritte Halbfinal-Ticket im Frauen-Feld. Collins setzte sich nach 1:28 Stunden in zwei Sätzen 7:5, 6:1 durch und steht zum zweiten Mal in ihrer Karriere bei den Australian Open im Halbfinale. Bereits 2019 war sie in die Runde der letzten Vier eingezogen.

INFO - Herzlich willkommen

Guten Morgen und herzlich willkommen zum zehnten Wettkampftag bei den Australian Open 2022 in Melbourne. Hier erfahrt Ihr, wer ins Halbfinale beim Happy Slam einzieht. Jonas Klinke tickert für euch live.

Podcast - Das Gelbe vom Ball: Becker zum Fall Djokovic

Das könnte Dich auch interessieren: Gegen alle Naturgesetze: Macht es Nadal wie Federer?

News zu den Australian Open direkt aufs Handy? Hol Dir die Eurosport-App!

Shapovalov kritisiert Bevorzugung von Nadal: "Ein großer Witz"

Australian Open Medvedev stänkert über Match-Ansetzungen VOR 14 STUNDEN