Australian Open

Heute sei einer der Momente gewesen, "in denen das Kind aufgehört hat zu träumen", ergänzte der 25-Jährige in Bezug auf sich selbst und betonte: "Von nun an spiele ich für mich selbst, für meine Familie, um diese zu versorgen, für die Menschen, die mir vertrauen, und natürlich für alle Russen, weil ich dort viel Unterstützung verspüre."

Dann machte Medvedev noch eine überraschende Andeutung: "Wenn es ein Hartplatzturnier in Moskau vor Roland-Garros oder Wimbledon gibt, werde ich dorthin fahren, auch wenn ich Wimbledon oder Roland Garros dann verpasse."

Der Russe ist sich auch sicher, dass seine Nationalität im Werben um die Gunst vieler Zuschauer eine Rolle spielt.

"Ich erkenne auf jeden Fall, wenn man gegen jemanden aus einem anderen Land spielt, dass die Fans für ihn sind und nicht für einen Russen", meinte Medvedev.

Medvedev träumt von großen Titeln

Seinen Gegner Nadal lobte der US-Open-Sieger von 2021 allerdings. "Es war ein großes Spiel. Rafa hat außergewöhnlich gespielt", erklärte Medvedev. Auch von seinem eigenen Spiel sei er nicht enttäuscht: "Was das Tennis betrifft, so bereue ich nicht viel. Ich werde versuchen, weiterhin mein Bestes zu geben. Ich werde noch härter arbeiten und versuchen, eines Tages ein Champion bei einigen dieser großen Turniere zu sein."

