Rafael Nadal und Casper Ruud kämpfen am Sonntag (ab 14:45 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn!) auf dem Court Philippe-Chatrier um die Krone in Roland-Garros.

Alexander Zverev durch, der beim Stand von 7:6 (10:8), 6:6 verletzungsbedingt aufgeben musste. Der 36 Jahre alte Spanier greift bei Roland-Garros nach seinem 14. Titel in der französischen Hauptstadt und nach seinem 22. Grand-Slam-Triumph.

Ruud steht als erster Norweger im Finale der French Open. Der 23-Jährige setzte sich im zweiten Halbfinale 3:6, 6:4, 6:2, 6:2 gegen Marin Cilic durch.

Hier findet Ihr alle Informationen zur Übertragung vom French-Open-Finale zwischen Rafael Nadal und Casper Ruud:

Rafael Nadal - Casper Ruud: French-Open-Finale live im TV

Das Endspiel zwischen Rafael Nadal und Casper Ruud wird am Sonntag, 5. Juni,live im Free-TV bei Eurosport 1 übertragen. Das Finale startet um 15:00 Uhr auf dem Court Philippe-Chatrier. Eurosport 1 überträgt ab 14:45 Uhr.

French-Open-Finale: Rafael Nadal - Casper Ruud im Livestream

Ihr habt keine Möglichkeit, das Finale zwischen Rafael Nadal und Casper Ruud im TV zu verfolgen? Dann könnt Ihr das Finale live im Stream verfolgen! Joyn! und der Eurosport Player sind Eure Anlaufstellen.

Roland-Garros: Nadal - Ruud live im Ticker

Eurosport.de begleitet das Finale zwischen Rafael Nadal und Casper Ruud auch mit einem Liveticker. Zudem findet Ihr dort zahlreiche Highlight-Videos aus dem French-Open-Finale zwischen Ruud und Nadal sowie alle weiteren News und Hintergrundgeschichten rund um die French Open.

Nadal - Ruud live: French-Open-Finale wirft Fragezeichen auf

Matthias Stach und Mischa Zverev sprechen in Matchball über das Damen-Finale der French Open 2022, das Iga Swiatek klar gegen Cori Gauff gewann. Außerdem werden die beiden einen Blick voraus auf das Endspiel der Herren zwischen Paris-Dominator Rafael Nadal und Außenseiter Casper Ruud. "Wenn er fit ist, ist er für mich der Favorit", sagt Zverev. Doch hinter Nadals Fitness steht ein Fragezeichen. Schließlich plagen den "Stier von Manacor" seit Jahren chronische Fußprobleme. Er selbst tat erst vor Kurzem kund, dass er lieber einen neuen Fuß hätte, als in einem weiteren Finale zu stehen. "Das Leben nach der Karriere ist viel wichtiger als ein Finale. Mit einem neuen Fuß wäre ich mit meinem Leben zufrieden. Und ich will auch später noch mit meinen Freunden unbeschwert Sport machen können."

Alexander Zverev hätte mit einem Turniersieg bei den French Open 2022 erstmals die Spitzenposition in der Weltrangliste einnehmen können - seine schwere Verletzung im Halbfinale gegen Rafael Nadal ließ diesen Traum jedoch zerplatzen. Damit steht fest: Daniil Medvedev wird wieder die Nummer eins der Welt werden und Novak Djokovic am 13. Juni von der Spitze verdrängen. Alexander Zverev wird ab 13. Juni immerhin an Position zwei geführt - so hoch wie noch nie zuvor in seiner Karriere. Allerdings kann ihm Rafael Nadal mit seinem 14. Triumph in Paris nah auf die Pelle rücken. | Zum Bericht

Nadal im Finale gegen Ruud: Kein Selbstläufer für Superstar

Rafael Nadal geht nach dem Abbruchsieg über Alexander Zverev als klarer Favorit ins Finale der French Open 2022. Alles in Roland-Garros ist auf den 14. Triumph des 36 Jahre alten Spaniers ausgelegt - es wäre die Krönung des "King of Clay" in Paris, ein Statement in der "GOAT"-Debatte. Doch gewonnen hat Nadal das Endspiel gegen Casper Ruud noch lange nicht. Schuld daran ist eine tickende Zeitbombe. | Zum Bericht

French Open Finale: Toni Nadal über Casper Ruud und Neffe Rafael im Finale bei Roland-Garros

Wenn Rafael Nadal und Casper Ruud das Finale der French Open (Sonntag, ab 15 Uhr live bei Eurosport) bestreiten, stehen sich zwei Spieler der Rafa Nadal Academy gegenüber. Toni Nadal, Onkel und Mentor des spanischen Tennis-Schwergewichts Rafael, zeigte sich von dieser Tatsache begeistert und offenbarte gegenüber der "Marca", warum er Ruud den Sieg im Grand-Slam-Finale gönnen würde. | Zum Bericht

French Open live: Ruud schwärmt von Nadal und blickt auf erste Erinnerungen zurück

Casper Ruud steht im Finale der French Open (Sonntag, live ab 15 Uhr bei Eurosport) eine Mammutaufgabe bevor. Rafael Nadal tritt dem norwegischen Star als 13-maliger Champion gegenüber. Für den Spanier hat Ruud nichts als Faszination übrig. Wie der Skandinavier vor dem Endspiel durchblicken ließ, hat er im Gegensatz zu seinen gescheiterten Vorgängern einen entscheidenden Vorteil. | Zum Bericht

French Open Finale live - Nadal stellt klar: Platz nicht an Zverevs Verletzung Schuld

Der Sturz von Alexander Zverev im French-Open-Halbfinale gegen Rafael Nadal hat den 13. Turniertag in Roland-Garros überschattet. Der Olympiasieger lieferte dem Rekord-Grand-Slam-Champion über mehr als drei Stunden einen Riesenfight - ehe er Ende des zweiten Satzes umknickte und aufgeben musste. Nadal stellte danach klar, dass das Missgeschick nichts mit der Qualität des Platzes zu tun habe. Nadal selbst tritt am Sonntag im Finale der French Open gegen den Norweger Casper Ruud an (ab 15 Uhr live bei Eurosport und im Liveticker auf Eurosport.de). | Zum Bericht

Vor dem French-Open-Endspiel: Neuer Fuß oder Finale? Nadal gibt überraschende Antwort

Rafael Nadal musste sich nach dem denkwürdigen Halbfinale gegen Alexander Zverev auf der Pressekonferenz mit einer sehr speziellen Frage auseinandersetzen. Wie fiele seine Entscheidung aus, wenn eine gute Fee daherkäme und ihm einen neuen Fuß im Tausch für das Roland-Garros-Finale am Sonntag anbieten würde? Nadal zögerte nur kurz - und lieferte dann eine glasklare Antwort. | Der 36 Jahre altemusste sich nach dem denkwürdigengegenauf der Pressekonferenz mit einer sehr speziellen Frage auseinandersetzen. Wie fiele seine Entscheidung aus, wenn eine gute Fee daherkäme und ihm einen neuen Fuß im Tausch für das Roland-Garros-Finale am Sonntag anbieten würde?zögerte nur kurz - und lieferte dann eine glasklare Antwort. | Zum Video

