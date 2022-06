Dann fallen nämlich Djokovics Punkte für seinen Vorjahressieg bei dem Turnier in Roland-Garros aus der Wertung - Zähler, die der Serbe aufgrund seines Viertelfinal-Aus dieses Jahr gegen Rafael Nadal nicht vollends verteidigen konnte.

Daniil Medvedev war in Paris zwar im Achtelfinale überraschend deutlich am Kroaten Marin Cilic gescheitert (2:6, 3:6, 2:6) , verliert damit aber nicht so viele Punkte auf seine Vorjahresleistung (Halbfinale) wie Djokovic. Der 26 Jahre alte Russe war bereits Ende Februar/Anfang März für zwei Wochen an der Weltranglistenspitze gestanden.

Alexander Zverev wird ab 13. Juni immerhin an Position zwei geführt - so hoch wie noch nie zuvor in seiner Karriere. Allerdings kann ihm Rafael Nadal mit seinem 14. Triumph in Paris nah auf die Pelle rücken - und das, obwohl der Spanier im vergangenen Jahr nur insgesamt elf fürs Ranking geltende Turniere gespielt hat (Zverev: 22).

Der 36-Jährige peilt im Finale am Sonntag gegen den Norweger Casper Ruud ( ab 14:30 Uhr live bei Eurosport ) seinen insgesamt 22. Grand-Slam-Titel an.

Zverev muss sich nun erstmal gedulden und seine Verletzung im rechten Knöchel kurieren, bevor er einen weiteren Anlauf auf die Weltspitze nehmen kann. Als bislang einziger Deutscher hatte Boris Becker die Nummer eins der Welt inne (1991).

Klar ist auch: Egal, ob er das Finale von Roland-Garros gewinnt - in der neuen Weltrangliste am Montag wird Ruud an Carlos Alcaraz vorbei an die Position sechs ziehen. So hoch stand noch kein Norweger im Ranking.

Halbfinalist Marin Cilic (Kroatien) springt dann immerhin von 23 auf 17 - so hoch stand der 33-Jährige seit 2019 nicht mehr. Shootingstar Holger Rune (Dänemark) macht einen Satz von Position 40 auf sein Karrierehoch 28.

Eine Zäsur wird es hingegen am 11. Juli geben: Dann wird Roger Federer (Schweiz) aufgrund nicht erbrachter Leistungen das erste Mal seit 1997 nicht mehr in der Weltrangliste geführt werden - nach 9058 Tagen

