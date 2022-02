Bei den Grand-Slam-Turnieren scheint die Impfpflicht nur noch eine der Frage der Zeit zu sein. Die französische Sportministerin Roxana Maracineanu erklärte etwa, dass alle Teilnehmer an den French Open in Paris - Sportler, Fans und freiwillige Helfer - denselben Regeln unterliegen.

Ein Impfnachweis sei daher obligatorisch, sobald das neue Gesetz in Kraft trete.

Ad

ATP Córdoba Nach Absage in Córdoba: Thiem spricht über Comeback-Pläne GESTERN AM 13:37

Bei den US Open könnten ungeimpfte Spieler ebenfalls Probleme bekommen, da eine Einreise in die USA nur mit wenigen Ausnahmen ohne Impfung möglich ist.

Djokovic musste Australien verlassen

Djokovic reiste ungeimpft mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung zu den Australian Open und musste das Land nach mehreren Gerichtsverhandlungen wieder verlassen.

Als Titelverteidiger durfte er am Grand-Slam-Turnier nicht teilnehmen und verpasste somit auch seinen zehnten Erfolg in Down Under.

Durch den Fünfsatzsieg gegen Daniil Medvedev im Finale schnappte sich Rafael Nadal seinen 21. Grand-Slam-Titel und hat damit einen mehr als Djokovic und Roger Federer.

Das könnte Dich auch interessieren: Skurrile PK: Medvedev deutet Verzicht in Roland-Garros und Wimbledon an

Finale: Nadal besiegt Medvedev nach 5:24 Stunden - Highlights

ATP Buenos Aires Nach zweieinhalb Jahren Pause: Del Potro vor Comeback GESTERN AM 08:34