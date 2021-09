Die an Nummer 20 gesetzte Tunesierin benötigte lediglich 55 Minuten, um den Einzug in die 3. Runde bei den US Open unter Dach und Fach zu bringen. Die nächste Gegnerin von Jabeur ermitteln Elise Mertens (Belgien) und Valentini Grammatikopoulou (Griechenland).

Nach ihrem umkämpften Auftaktmatch gegen die Italienerin Camila Giorgi (6:4, 7:6) ließ Halep gegen Kucova nichts anbrennen. Die ehemalige Weltranglistenerste servierte äußerst konzentriert (76 Prozent gewonnene Punkte bei 1. Aufschlag) und kassierte über die komplette Spielzeit lediglich ein Break. Dazu schlug die 29-Jährige fast doppelt so viele Winner (19) wie ihre Gegnerin (10).

"Das war eine sehr solide Partie. Simona Halep hat bereits ihre Aufgabe in der 1. Runde gegen Camila Giorgi - ein Horror-Los zum Auftakt - souverän gemeistert und heute hat sie nochmal einen draufgesetzt, hat sich sehr gut bewegt und war auch hinterher selbst sehr zufrieden. Mit der muss man auch immer wieder rechnen", analysierte Eurosport-Expertin Barbara Rittner.

US Open Highlights: Muguruza einen Tick zu gut für Petkovic VOR 28 MINUTEN

In der 3. Runde bekommt es Halep entweder mit Elena Rybakina (Kasachstan) oder Caroline Garcia (Frankreich) zu tun.

Das könnte Dich auch interessieren: Osaka ohne Ballwechsel in Runde drei

Petkovic wehrt drei Satzbälle ab - und hat dann großes Pech

US Open Highlights: Jabeur fertigt Osorio Serrano in nur 55 Minuten ab VOR 29 MINUTEN