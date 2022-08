Die Grand-Slam-Karriere von Andrea Petković ist nach einer schmerzlichen Auftaktniederlage bei den US Open beendet. Die 34-Jährige unterlag am Dienstag der Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic nach einem kämpferischen Auftritt 2:6, 6:4, 4:6.

Petković kam enorm schwer ins Match. Im zweiten Satz wehrte sich die einstige Weltranglistenneunte dann beherzt und blieb auch im entscheidenden Durchgang im Fokus.

Am Ende entschieden Nuancen. Nach dem Shakehands am Netz folgte eine lange Umarmung, Petković winkte mit Tränen in den Augen noch einmal ins Publikum, "Petko, Petko"-Sprechchöre hallten über Platz 7.

"Das war extrem emotional", sagte Bundestrainerin und Eurosport-Expertin Barbara Rittner.

"Stark!" Petković zeigt zweimal ihre ganze Klasse

Andrea Petković verkündet Karriere-Ende

Für die langjährige deutsche Nummer zwei bleibt damit der Halbfinaleinzug in Paris 2014 ihr bestes Ergebnis bei den wichtigsten vier Turnieren des Jahres. Petković hatte am Sonntag ihr Karriere-Ende für nach den US Open angekündigt

Sie habe im Laufe des Jahres erkennen müssen, körperlich nicht mehr mit der Weltspitze mithalten zu können, präzisierte sie am Montag in New York

"Deswegen bin ich auch zu der Entscheidung gekommen, dass es irgendwann reicht", sagte die Darmstädterin.

Spielt Petković noch ein Turnier in Europa?

Die Deutsche ließ sich allerdings die Option offen, "ein Turnier in Europa dranzuhängen, das ein bisschen näher zu meiner Familie und Freunden ist". Petković wird am 9. September 35 Jahre alt.

"Sie war bis zum Schluss topfit, durchtrainiert. Sie hat immer wieder den jungen Spielerinnen viel gegeben und auch mir viel geholfen. Sie ist menschlich großartig. Sie wird uns fehlen", meinte Rittner und hoffte auf einen letzten großen Bahnhof für die Darmstädterin:

"Es wäre dieser Spielerin würdig, dass man für sie zum Abschied noch ein Turnier in Deutschland findet."

