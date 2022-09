Der Freitag bei den US Open in New York steht ganz im Zeichen der Herren-Halbfinals. Es werden die beiden Final-Tickets für den Sonntag ausgespielt.

Casper Ruud bekommt es dabei mit Karen Khachanov zu tun. Der Russe warf Wimbledon-Finalist und Medvedev-Bezwinger Nick Kyrgios aus dem Turnier.

Youngster Carlos Alcaraz, der in diesem Jahr bereits vier Turniererfolge feierte, trifft zudem auf Lokalmatador und Publikumsliebling Frances Tiafoe.

Der US-Amerikaner machte mit seinem Sieg gegen Rekord-Grand-Slam-Champion Rafael Nadal Schlagzeilen.

