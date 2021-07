Denis Shapovalov bekommt es mit dem Russen Karen Khachanov zu tun. Félix Auger-Aliassime, der im Achtelfinale Alexander Zverev bezwungen hatte, trifft auf Matteo Berrettini aus Italien.

Los geht es auf den beiden großen Plätzen am frühen Nachmittag deutscher Zeit. Sowohl Roger Federer als auch Novak Djokovic sind auf dem Centre Court im Einsatz.

Die Matches finden vor vollem Haus statt. Die Zuschauerbeschränkung in Wimbledon wurde aufgehoben.

Die Partien am Mittwoch in der Übersicht:

Centre Court ab 14:30 Uhr

Novak Djokovic (SRB/1) - Marton Fucsovics (HUN)

Djokovic wird nach dem Achtelfinal-Aus des Russen Daniil Medvedev auf jeden Fall seine Führung in der Weltrangliste behalten. Der Serbe hat bereits fünfmal in seiner Karriere an der Church Road gewonnen. Fucsovics würde mit einem Halbfinaleinzug in die Top 30 der Welt vordringen. Vor 2021 kam der Ungar in Wimbledon noch nie über die erste Runde hinaus.

Roger Federer (SUI/6) - Hubert Hurkacz (POL/14)

Federers Traum vom neunten Wimbledonsieg lebt, auch wenn der Schweizer nicht als Top-Favorit in die Endphase des Turniers geht. Der Maestro zeigte sich aber mit zunehmender Turnierdauer immer stärker. Hurkacz warf im Achtelfinale überraschend den Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev aus dem Turnier. Der Pole hat die Chance, sich nach Wimbledon in den Top Ten der Welt wiederzufinden.

Court 1 ab 14:00 Uhr

Karen Khachanov (RUS/25) - Denis Shapovalov (CAN/10)

Khachanov steht zum zweiten Mal in seiner Karriere im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Zuletzt gelang ihm das bei den French Open 2019. Auch Shapovalov war bisher einmal bei einem Major in der Runde der besten Acht: Bei den US Open 2020. Der Kanadier findet sich im Liveranking in den Top Ten wieder, könnte aber noch von Hurkacz verdrängt werden.

Matteo Berrettini (ITA/7) - Félix Auger-Aliassime (CAN/16)

Berrettini gilt als Geheimfavorit in Wimbledon. Der Italiener hinterließ zuletzt auf Rasen einen starken Eindruck. Allerdings hat er beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres zuvor noch nie das Achtelfinale überstehen können. Auger-Aliassime steht zum ersten Mal überhaupt im Viertelfinale eines Majors. Der Kanadier wird sich in der neuen Weltrangliste unter den Top 15 wiederfinden.

