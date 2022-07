Jule Niemeier dachte im bislang größten Moment ihrer Karriere zuerst an ihre britische Gegnerin und eroberte damit die Herzen der Fans - Tatjana Maria fliegen im All England Club ohnehin die Sympathien zu.

Die beiden unwahrscheinlichen Wimbledon-Heldinnen aus Deutschland hat ihr märchenhafter Triumphzug bis ins Viertelfinale geführt.

Am Dienstag treffen sie nun aufeinander, die Debütantin aus Dortmund und die zweifache Mutter aus Bad Saulgau.

Somit steht fest: Nach Angelique Kerber im vergangenen Jahr spielt erneut eine Deutsche um den Einzug ins Wimbledon-Finale. Eine, mit der vor dem Turnier niemand gerechnet hatte.

Und warum sollte die Turniersiegerin in diesem Jahr nicht aus Deutschland kommen? Gerade einmal zwei Spielerinnen aus den Top Ten der Setzliste sind noch im Wettbewerb, der Ausgang des Rasenklassikers ist völlig offen. Deutschland darf sich ganz leise und vorsichtig Hoffnungen auf einen Grand-Slam-Titel machen.

Überheblich wird deshalb aber niemand. Das wurde schon beim On-Court-Interview mit Niemeier deutlich. "Sorry, dass ich heute eine Britin rausgeworfen habe", sagte die 22-Jährige etwas verlegen. Kurz zuvor hatte sie Heather Watson auf dem Centre Court mit 6:2, 6:4 geschlagen , an einem ganz besonderen "middle sunday", an dem das Jubiläum anlässlich des 100. Bestehens des allerheiligsten Platzes des Tennissports mit allerlei Prominenz und Prunk begangen wurde.