Aufgrund der Corona-Pandemie startet die Formel 1 dieses Jahr zweimal in Bahrain. Vom 4. bis 6. Dezember findet in Sakhir das Rennwochenende zum Großen Preis von Sakhir statt.

Im Gegensatz zum Rennen am vergangenen Wochenende fährt die Formel 1 diesmal ein anderes Layout. Dabei führt die Strecke nicht durch das Infield, sondern es wird ausschließlich das äußere Layout mit deutlich weniger Kurven genutzt.

Der Weltmeister ist nicht am Start. Mercedes-Pilot Lewis Hamilton muss aufgrund eines positiven Coronatests auf die Teilnahme am Grand Prix in der Wüste verzichten.

Hamilton wird an diesem Wochenende durch George Russell ersetzt. Der 22-jährige Brite ist eigentlich Stammfahrer bei Williams, aber auch Mercedes-Junior und erhielt von Williams die Freigabe für das zweite Rennen in Sakhir im Mercedes anzutreten. Russells Williams-Bolide wird von Formel-2-Pilot Jack Aitken pilotiert.

Für Sebastian Vettel geht es um einen versöhnlichen Abschluss seiner Zeit bei Ferrari. Der Heppenheimer will nach der Enttäuschung beim Großen Preis von Sakhir diesmal in die Nähe des Podiums kommen.

Spannend wird es auch in der Formel 2. Dort hat Mick Schumacher die Chance am letzten Rennwochenende der Saison sich den Titel in der höchsten Nachwuchs-Formelserie zu holen. Der 21-Jährige geht als Gesamtführender in die letzten beiden Saisonrennen. Er hat 14 Punkte auf den Zweiten Callum Ilott und 43 Punkte auf den Dritten Nikita Mazepin. In Sakhir werden in der Formel 2 insgesamt noch 48 Punkte zu vergeben.

GP Sakhir live im TV

Rennen und Qualifying werden live im TV bei Sky Sport 2 und RTL übertragen.

Sky ist auch in den Freien Trainings am Freitag und Samstag live mit von der Partie. Die Freien Trainings am Freitag gibt es bei Sky Sport 1, das 3. Freie Training am Samstag bei Sky Sport 2 zu sehen.

Formel 1 - GP von Sakhir: Die Startzeiten

Freitag, 04.12., 14:30 Uhr: 1. Freies Training

1. Freies Training Freitag, 04.12., 18:30 Uhr: 2. Freies Training

2. Freies Training Samstag, 05.12., 16:00 Uhr: 3. Freies Training

3. Freies Training Samstag, 05.12., 19:00 Uhr: Qualifying

Qualifying Sonntag, 06.12., 18:10 Uhr: Rennen

GP Sakhir: Die Formel 1 im Livestream

RTL und Sky bieten ihre jeweiligen TV-Übertragungen aus Sakhir auch im Livestream an.

GP von Sakhir im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com einen Liveticker zu allen Sessions in Sakhir. Hier halten wir Euch über die Formel 1 auf dem Laufenden.

Zum Liveticker:

Formel 2 in Sakhir: Mick Schumacher kämpft um Titel

Für Mick Schumacher geht es in Sakhir um den WM-Titel in der Formel 2. Der Sohn von Michael Schumacher hat vor dem Saisonfinale 14 Punkte Vorsprung auf den Briten Callum Ilott.

Die Rennen in Bahrain gibt es am Samstag ab 13:05 Uhr und am Sonntag ab 13:15 Uhr jeweils bei Sky Sport 2.

GP Sakhir: George Russell ersetzt Hamilton bei Mercedes

Williams-Pilot George Russell wird am kommenden Formel-1-Wochenende in Bahrain Weltmeister Lewis Hamilton bei Mercedes ersetzen. Das bestätigten sowohl Williams als auch Mercedes am Mittwochmorgen. Hamilton muss wegen einer Corona-Infektion pausieren und sich für zehn Tage isolieren. "Ein großes Dankeschön an Mercedes für das Vertrauen", sagte Russell. | Zum Bericht

GP Sakhir: Grosjean darf nach Feuerunfall das Krankenhaus verlassen

Nach seinem Unfall beim Großen Preis von Bahrain hat Formel-1-Pilot Romain Grosjean das Krankenhaus nach drei Nächten verlassen. Das teilte das Haas-Team am Mittwochmorgen mit. Der Franzose werde die Behandlung der Verbrennungen an seinen Handrücken nun außerhalb der Klinik fortsetzen und vorerst in Bahrain bleiben. Schon am Tag zuvor hatte Grosjean bekräftigt, im Dezember wieder fahren zu wollen. | Zum Bericht

GP Sakhir: Hamilton positiv auf Corona getestet - kein Start in Bahrain

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und fällt damit für das vorletzte Saisonrennen am Sonntag in Bahrain (18:10 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) aus. Das gab sein Mercedes-Rennstall am Dienstag bekannt. Wer den Briten ersetzen soll, steht noch nicht fest. Hamilton hatte Mitte November in der Türkei vorzeitig seinen siebten WM-Titel gewonnen. | Zum Bericht

