"Ich denke, ich hatte mehr Pace, um vorne zu sein", hatte Schumacher anschließend gesagt . "Das ist etwas, das ich mir anschauen muss, um zu verstehen, warum wir die Positionen nicht getauscht haben."

Teamchef Steiner sah jedoch keinen Anlass zum Platztausch und sagt, dass man genau über diese Situation vor dem Sprint gesprochen habe. "Es hätte nicht funktioniert, weil er nicht schneller war", stellte er klar.

Ad

"Natürlich bist du schneller, weil du DRS hast. Ich habe ihnen vor dem Rennen erklärt, dass der Hintere denken wird, dass er schneller ist, weil man mit dem DRS neun Zehntelsekunden schneller ist. Aber das macht dich nicht schneller, denn sobald du vorne bist, ist der andere neun Zehntel schneller", so Steiner.

GP von Österreich Wieder Ferrari-Ärger: "Die wollen, dass Red Bull Weltmeister wird" VOR 12 STUNDEN

Zudem bestand für ihn die Gefahr, dass Lewis Hamilton bei einem Platztausch mitgezogen wäre und man so eine weitere Position verloren hätte. "Wir haben es sehr gut beobachtet, ob er schneller ist, und ich denke, dass wir das Richtige gemacht haben, denn sonst wären wir mit beiden Autos außerhalb der Punkte gewesen oder hätten maximal einen Punkt geholt", so Steiner.

Schumacher fordert Hilfe von Magnussen

Später hatte Schumacher gefordert, dass man Teamkollege Magnussen anweisen soll, etwas langsamer zu fahren, um ihm im Kampf gegen Hamilton DRS zu verschaffen. Der Däne hatte sich etwas abgesetzt, und Schumacher konnte sich ohne DRS am Ende nicht gegen den Mercedes wehren.

Laut Steiner habe man Magnussen die Ansage gegeben, "aber das kann man nicht zu früh machen, denn sonst läuft man Gefahr, dass Lewis selbst DRS hat, wenn er Mick überholt. Und dann könnte er auch an Magnussen vorbei." Erst in den letzten drei Runden kam die Ansage an den Dänen, weil man merkte, dass Hamilton nicht auch noch an ihm vorbeigehen würde.

"Manchmal muss man vorsichtig und etwas defensiv sein und sich fragen, was man nach Hause bringen möchte: zwei sichere Punkte oder mögliche drei mit dem Risiko, am Ende ohne etwas dazustehen", so Steiner.

Am Ende verlor Haas zumindest den achten Platz und einen Punkt von Schumacher, trotzdem lobt der Teamchef seinen Schützling für seine couragierte Fahrt: "Er hat einen fantastischen Job gemacht, sich zu verteidigen und sich gegen Hamilton zu wehren. Das hätte man nicht besser machen können", stellt er heraus. "Dadurch konnte Kevin die Punkte für das Team heimbringen."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Verstappen offen: "Mehr Respekt" vor Leclerc als vor Hamilton

Wachablösung? Vettel: "Wenn man uns die richtigen Mittel gibt..."

GP von Österreich Frust im Meeting: Vettel verschwindet einfach - und kassiert Strafe VOR 17 STUNDEN