Mit dem Großen Preis von Saudi-Arabien steht in Dschidda das zweite Rennen der Formel-1-Saison 2022 auf dem Programm.

Erneut fehlen wird Sebastian Vettel. Der viermalige Weltmeister, der vor dem Saisonauftakt in Bahrain positiv auf Corona getestet wurde, konnte sich bisher nicht freitesten. Seinen Platz im Aston Martin nimmt erneut Nico Hülkenberg ein.

Der Auftakt in Bahrain endete mit einem unerwarteten Doppelsieg für Ferrari . Charles Leclerc gewann vor Carlos Sainz.

Hier gibt es alle Informationen zum Großen Preis von Saudi-Arabien in Dschidda.

"Sky" überträgt das komplette Rennwochenende in Saudi-Arabien live im TV. Alle Sessions gibt es auf "Sky F1".

Das ganze Rennwochenende in Saudi-Arabien gibt es im Livestream bei "SkyGo" und via "SkyTicket".

bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zu allen Sessions in Dschidda an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.