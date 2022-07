Beim Saisonauftakt in Australien 2008 feierte Nico Rosberg das erste Formel-1-Podium seiner Karriere. Der Wiesbadener, damals noch im Williams, wurde im Albert Park Dritter hinter Lewis Hamilton und Nick Heidfeld.

Für Hamilton und Rosberg ein besonderer Moment einer gemeinsamen Motorsport-Reise: Bereits im Jahr 2000 fuhren beide als Teamkollegen gegeneinander, damals noch im Kartsport.

Nach dem Rennen Down Under fielen sich die Freunde um den Hals, umarmten sich innig. "Da kamen Kindheitserinnerungen auf. Es war großartig, diese Momente mit ihm zu teilen", sagte Rosberg rückblickend in einem Video auf seinem YouTube-Kanal.

Acht Jahre später war von der Freundschaft nicht mehr viel zu sehen. Im Kampf um Weltmeisterschaften entwickelte sich zwischen den Mercedes-Piloten eine erbitterte Rivalität, die in Unfällen in Spa, Österreich und Barcelona gipfelte

Rosberg: Dann entstand der Bruch

Rosberg hat nun verraten, wann zwischen Melbourne 2008 und dem Titel-Showdown in Abu Dhabi 2016 der Bruch mit seinem früheren Kumpel entstand.

"Das ist sofort passiert, als wir um die WM gekämpft haben. Vorher nicht", sagte der frühere Weltmeister im exklusiven Interview mit Eurosport.de.

Einen konkreten Auslöser oder einen bestimmten Grand Prix habe es dabei nicht gegeben, erklärte der 37-Jährige. "Das ist ein Aufbau von einem Rennen zum nächsten gewesen", sagte Rosberg.

Verwunderlich sei das aber nicht, meinte der Wiesbadener. "Wenn man um den Erfolg in jedem Rennen und um Titel kämpft", könne es keine Freundschaften mehr geben, sagte der ehemalige Mercedes-Fahrer und fügte an: "Wenn man die Weltmeisterschaft für sich entscheiden will, kann man nicht 'Friede, Freude, Eierkuchen' spielen."

Rosberg: "Muss in Grauzonen gehen"

Stattdessen müsse man "Grenzen ausloten und in Grauzonen gehen", berichtete der 37 Jahre alte Deutsche und fuhr fort: "Gerade, wenn zwei Fahrer auf einem so hohen Level sind. Und dann wird es oft eng." Manchmal eben auch zu eng.

Von 2014 bis 2016 kämpfte das Duo Rad-an-Rad um die Krone in der Königsklasse des Motorsports. 2014 und 2015 fuhr Hamilton seine WM-Titel zwei und drei ein, 2016 krönte sich Rosberg dann erstmals zum Weltmeister und beendete daraufhin seine Laufbahn in der F1.

Ein Jahr später hatte Hamilton in einem Interview mit dem "Blick" die frühere Freundschaft bestritten. "Wir waren nie Freunde", sagte der Brite und verriet: "Wir sprachen nie miteinander. Das war schon so, als wir 15 Jahre alt waren."

Doch auch wenn die Rivalität mit Hamilton in der Schlussphase der Karriere ihren Höhepunkt erreichte, blickt Rosberg ohne negative Gedanken auf das Duell zurück.

Rosberg: "Ich bereue gar nichts"

"Ich bereue da gar nichts. Das war eine sensationelle Zeit und ein mega Fight. Darauf bin ich sehr stolz", sagte er im exklusiven Interview mit Eurosport.de.

Sechs Jahre später sieht der Kampf um die WM-Krone deutlich anders aus: Im Umfeld des Monaco-Grand-Prix wurde ein Video öffentlich, auf dem zu sehen war, wie sich die vier WM-Konkurrenten um Charles Leclerc und Max Verstappen gemeinsam ein Handyvideo ansahen und sich köstlich amüsierten.

Dass die Rivalen der Saison 2022, Verstappen und Leclerc, sich in diesen Tagen offenbar blendend verstehen, verwundert den 37-Jährigen allerdings nicht.

"Beide kennen sich seit der Kindheit und respektieren sich, da sie wissen, dass sie grandiose Talente sind", sagte Rosberg, der aber nicht erwartet, dass derlei Ausschnitte das Gesamtbild darstellen.

Rosberg erwartet heißen Fight zwischen Leclerc und Verstappen

"Das sind Momentaufnahmen, die man zwischen mir und Lewis auch hätte finden können, dass wir zusammen lachen. Im Großen und Ganzen geht es da intensiv zur Sache", vermutete der Weltmeister von 2016.

Das dürfte sich aber früher oder später ändern, erwartet der Ex-Champion.

"Komischerweise hatten die beiden bisher wenige sehr enge oder kontroverse Situationen miteinander. Aber darauf warten wir noch, dann sieht das wieder anders aus", sagte Rosberg lachend.

Hamilton und Rosberg lassen Duell wieder aufleben

Möglicherweise bereits am 24. Juli in Frankreich (ab 15:00 Uhr im Liveticker ). Nach seinem Triumph in der Steiermark will der Ferrari-Pilot auf dem Circuit Paul Ricard nachlegen und den WM-Rückstand auf den 24 Jahre alten Niederländer weiter verkürzen.

Und auch Hamilton zeigte in den vergangenen Rennen aufsteigende Tendenz, fuhr bei den zurückliegenden drei Grand Prix immer aufs Podium und schnupperte bei seinem Heim-Grand-Prix in Silverstone sogar an seinem ersten Saisonsieg

Doch der Rekordweltmeister konkurriert noch auf einem anderen Pflaster als der Formel 1: In der Extreme E tritt Hamilton als Teamchef mit seinem Rennstall "X44" an - und trifft dort auf Rosberg mit seinem eigenen Team.

Rosberg jubelt: Überlegener Sieg von Hamilton-Team reicht nicht zum Titel

Hamilton: "Es ist großartig..."

Umso erfreulicher, dass sich Hamilton und Rosberg nun auch auf persönlicher Ebene wieder verstehen. "Inzwischen sind wir wieder neutral unterwegs, das ist schon okay", verriet Rosberg im exklusiven Interview mit Eurosport.de.

Das Duell in der Extreme E ist die Fortsetzung einer jahrzehntelangen Motorsport-Beziehung: Vom Kartsport über Australien und Abu Dhabi bis hin zum Teamchef-Duell.

"Das ist ja der Wahnsinn!" Rosberg zurück am Steuer

