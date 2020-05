Borussia Dortmund - FC Schalke 04 heute live im TV, Livestream und Liveticker: Am 26. Spieltag der Bundesliga empfängt der BVB die Königsblauen. Das Revierderby wird am Samstag, 16. Mai, um 15:30 Uhr angepfiffen und live im TV bei Sky Bundesliga und im Livestream bei SkyGo übertragen. Bei Eurosport.de könnt ihr im Liveticker beim Spiel der Schwarz-Gelben gegen die Gelsenkirchener dabei sein.

Das Revierderby ist das erste Spiel für beide Mannschaften seit der Coronakrise und das Top-Spiel zum Restart der Bundesliga.

Borussia Dortmund ist aktuell der erste Verfolger von Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München. In der Tabelle hat der BVB vor dem 26. Spieltag vier Punkte Rückstand auf den Rekordmeister. Der FC Schalke 04 steht mit 37 Zählern auf Rang sechs, hat jedoch bereits zehn Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen. Die Gelsenkirchener kämpfen daher vor allem gegen den VfL Wolfsburg, den SC Freiburg und die TSG Hoffenheim um den Einzug in die Europa League.

BVB - FC Schalke 04: Bundesliga heute live im Pay-TV

Sky zeigt das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 live im TV bei Sky Sport. Anstoß ist am Samstag, 16. Mai, um 15:30 Uhr.

Bundesliga: BVB - Schalke live im Free-TV

Bundesliga-Fans dürfen sich freuen. Sky zeigt das Revierderby zwischen dem BVB und dem FC Schalke auch im Free-TV. Allerdings nicht in voller Länge. Auf dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD zeigt Sky den Vorlauf zu den fünf Partien am Samstag und ab 15:30 Uhr die Konferenz. Kommentator Wolff Fuss berichtet dabei vom Derby in Dortmund.

Jadon Sancho von Borussia Dortmund Fotocredit: Getty Images

Bundesliga: BVB - Schalke heute im Livestream

Fans können das Spiel im Signal Iduna Park außerdem im Livestream bei SkyGo sehen.

Borussia Dortmund - FC Schalke 04: Das Match heute im Liveticker

Bei Eurosport.de bieten wir Euch einen Liveticker zu allen Bundesligapartien an. Hier erhaltet Ihr auch alle Informationen zum Match zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04.

Bundesliga: BVB - Schalke heute live im Radio

Alle Spiele am 26. Bundesligaspieltag, darunter auch die Partie des BVB gegen Schalke, können Fans auch im Bundesligaradio bei Amazon mitverfolgen.

BVB - Schalke 04: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnte der BVB spielen: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Brandt, Delaney, Guerreiro - Sancho, Haaland, Hazard

So könnte der FC Schalke spielen: Schubert - Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka - McKennie, S. Serdar - Caligiuri, Harit - Burgstaller, Raman

BVB - Schalke: Watzke spürt eine "riesige Verantwortung"

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund spürt vor dem Liga-Restart eine "riesige Verantwortung". Man wolle zwar die sportlichen Ziele erreichen, doch bleibt "die Frage, ob wir die ganzen Rahmenbedingungen mit allen Auflagen und dem Sicherheits-Konzept so erfüllt bekommen, wie wir uns das alle vorstellen und wie es notwendig ist. Dieser Druck ist gewaltig", sagte er bei "DAZN". Weiterlesen...

BVB - Schalke: Schalke-Legende schießt gegen Reus und Götze

Ingo Anderbrügge hat vor dem Revierderby am Samstag Kritik an Marco Reus und Mario Götze geübt und vor allem ihre Einstellung bemängelt. So habe die Schalke-Legende nicht mehr das Gefühl, "dass sie richtig brennen", sagte der 56-Jährige gegenüber "sport.de". Als positives Beispiel nannte der ehemalige Profi BVB-Youngster Erling Haaland. Weiterlesen...

Marco Reus und Mario Götze von Borussia Dortmund Fotocredit: Getty Images

Borussia Dortmund - Schalke: Das frustrierendste Revierderby der Geschichte

Legendäre Revierderbys zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 gab es viele. Das ungewöhnlichste der Geschichte erwartet die Erzrivalen am Samstag. Aufgrund der Coronakrise findet das Derby vor leeren Rängen statt. Das schmerzt insbesondere den BVB, der diesmal nicht auf die hitzige Atmosphäre von der Südtribüne hoffen kann. Nicht nur das macht den Schalkern Mut. Weiterlesen...

BVB - Schalke 04: Schalke entscheidet über Dortmunds Titelchancen

Borussia Dortmund möchte die Dominanz des FC Bayern München durchbrechen und endlich den ersten Meistertitel seit 2012 am Borsigplatz feiern. Neun Spiele bleiben den Schwarz-Gelben dafür noch, um den Vier-Punkte-Rückstand auf die Münchner wettzumachen. Dabei hat der BVB noch vieles in eigener Hand, doch auch ein hartes Restprogramm, eine lange Verletztenliste sowie sehr viel Konkurrenz. Und direkt zum Wiederbeginn der Saison steht das Revierderby gegen den FC Schalke 04 an...

Dortmund - Schalke 04: Die vergangenen zehn Begegnungen

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

Datum Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ergebnis 26.10.2019 FC Schalke 04 Borussia Dortmund 0:0 27.04.2019 Borussia Dortmund FC Schalke 04 2:4 08.12.2018 FC Schalke 04 Borussia Dortmund 1:2 15.04.2018 FC Schalke 04 Borussia Dortmund 2:0 25.11.2017 Borussia Dortmund FC Schalke 04 4:4 01.04.2017 FC Schalke 04 Borussia Dortmund 1:1 29.10.2016 Borussia Dortmund FC Schalke 04 0:0 10.04.2016 FC Schalke 04 Borussia Dortmund 2:2 08.11.2015 Borussia Dortmund FC Schalke 04 3:2 28.02.2015 Borussia Dortmund FC Schalke 04 3:0

