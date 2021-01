10:00 Uhr: Jeremy Toljan wird Borussia Dortmund wohl endgültig verlassen. Der Außenverteidiger, der aktuell an US Sassuolo ausgeliehen ist, wird nach Informationen von "Bild" und "Sport Bild" fortan fest für den italienischen Erstligisten spielen.

Demnach wurde bereits Ende 2020 eine im Zuge der Leihe vereinbarte Kaufpflicht in Höhe von fünf Millionen Euro wirksam. Dafür musste Toljan überhaupt nur wenige Spiele absolvieren. Der ehemalige U21-Nationalspieler stand bis Jahresende acht Mal für Sassuolo auf dem Platz und gehörte dabei immer zu Startelf.

Der inzwischen 26-Jährige wurde bereits im Sommer 2019 an den Serie-A-Klub ausgeliehen und lief bisher insgesamt 40 Mal für Sassuolo auf. Im vergangenen Sommer wurde die Leihe verlängert, nun kam es zur festen Verpflichtung.

9:10 Uhr: Der FC Bayern München hat bei der Suche nach einem Nachfolger für David Alaba offenbar Interesse an Éder Militao von Real Madrid. Das berichtet die „Bild".

Militao ist gelernter Innenverteidiger, kann aber auch als Rechtsverteidiger und im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden und ist damit ähnlich vielseitig wie Alaba. Der Brasilianer kam im Sommer 2019, in dem er mit der Nationalmannschaft die Copa América gewann, für 50 Millionen Euro vom FC Porto nach Madrid. Seitdem absolvierte er 23 Partien für die Königlichen. In seinem ersten Jahr wurde er mit Real direkt spanischer Meister.

In der laufenden Saison brachte es Militao bisher jedoch nur auf drei Partien. Sein bisher letztes Spiel bestritt der Verteidiger, der heute seinen 23. Geburtstag feiert, Ende Oktober. Sein Marktwert liegt laut "Transfermarkt.de" bei 30 Millionen Euro.

09:00 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Jonas Klinke begleitet Euch durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!