Am Mittwoch, den 14. September, reist Borussia Dortmund in der Champions League zu Manchester City. Anstoß ist um 21:00 Uhr MESZ.

Die Klubs spielen um die Führung in Gruppe G . Beide haben ihr erstes Gruppenspiel gewonnen.

ManCity war mit 4:0 beim FC Sevilla erfolgreich. Der BVB besiegte den FC Kopenhagen 3:0. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Gruppenspiels in der Champions League zwischen ManCity und den Dortmundern.

Alle Augen werden auf Erling Haaland gerichtet sein. Der norwegische Mittelstürmer, der zwischen 2020 und 2022 in 89 Pflichtspielen für Dortmund 86 Tore erzielte, spielt seit Sommer für die Citizens von Trainer Pep Guardiola. Der 22-Jährige legte dabei einen Superstart hin: In acht Pflichtspielen traf Haaland bereits zwölf Mal für ManCity, davon zweimal in der Königsklasse gegen Sevilla.

Champions League: ManCity - BVB live im TV

Das Spiel zwischen Manchester City und Borussia Dortmund wird in Deutschland nicht live im Free-TV übertragen.

Manchester City - Borussia Dortmund im Livestream

Einen Livestream zum Auftritt der Dortmunder bei ManCity gibt es bei "DAZN" zu sehen. Hier könnt Ihr das Match in voller Länge verfolgen.

ManCity - BVB im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zum Match. Hier halten wir Euch über die Champions League auf dem Laufenden.

