Der FC Bayern hat sich durch einen überzeugenden 4:2 (2:0)-Erfolg gegen Bayer Leverkusen zum 20. Mal den DFB-Pokal gesichert. Während Torschütze Serge Gnabry von Erfolgstrainer Hansi Flick schwärmte, hielt sich David Alaba im Hinblick auf seine Zukunft weiter bedeckt. Bayer-Kapitän Lars Bender haderte speziell mit der ersten Halbzeit und Thomas Müller war nachdenklich gestimmt. Die Stimmen.

David Alaba (FC Bayern München) in der "ARD" über ...

... den Pokalsieg: "Wir sind überglücklich, dass wir den Pokal mit nach Hause nehmen."

... sein Freistoß-Tor zur Führung: "Beim Freistoß wollten wir eigentlich was anderes versuchen. Dann habe ich mich spontan umentschieden. Das hat dann ja auch geklappt."

... seine Zukunft: "Heute will ich feiern und nicht über meine Zukunft sprechen. Die Gegentore sind mir egal."

Serge Gnabry (FC Bayern München) bei "Sky" über ...

... das Feiern in Coronazeiten: "Man würde natürlich gerne mit den Fans feiern, vor allem nach so einem Sieg, wo normalerweise ein geiles Gefühl aufkommt. Wir sind aber mega glücklich, dass wir das Double geholt zu haben."

... das Spiel: "In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel komplett unter Kontrolle und hätten auch noch ein, zwei Tore mehr schießen können. Dann kommen wir aus der Halbzeit und man muss sagen, wir haben nicht mehr so weitergespielt wie davor. Leverkusen hatte viele Konter, einige davon waren abseits, aber dennoch hätten wir das Spiel etwas besser in den Griff bekommen müssen. Im Endeffekt gewinnen wir mit 4:2 und das ist das Allerwichtigste."

... den Anteil von Trainer Hansi Flick: "Er hat einen sehr großen Anteil. Er gibt uns immer ein gutes Gefühl. Ich denke, das sieht man an der Rückrunde, die wir im Großen und Ganzen gespielt haben. Das ist auch ein Stück Mentalität, das er uns einprägt und wir dann auch verinnerlichen. Diese Mentalität bringt uns immer wieder weiter und hilft uns, Siege einzufahren."

Lars Bender (Bayer Leverkusen) bei "Sky" über ...

... das Spiel: "Wir waren am Anfang nicht im Spiel. Da hat uns der Mut gefehlt, das Vertrauen, die Erfahrung. Dann liegst du zurück, und dann wird es verdammt schwer. Vielleicht merkte man da, dass es das erste Finale für den einen oder anderen war. Aber man muss von der ersten Minute an da sein und den Glauben haben, so eine Mannschaft zu spielen. Es waren Momente da, aber die haben wir leider verpasst."

Thomas Müller (FC Bayern München) bei "ARD" über ...

... den Pokalsieg: "Es ist ein bisschen ein trauriger Moment. Wenn die Fans bei so einem Pokalfinale fehlen, dann ist es nicht das Gleiche. Wir haben es über weite Strecken gut gemacht, aber es tut auch ein bisschen weh."

Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen) in der "ARD" über ...

... das Spiel: "Bayern war stark. Die zwei Gegentore haben uns noch mehr in Schwierigkeiten gebracht. Dann haben wir umgestellt, aber mein Fehler hat alles kaputt gemacht."

Robert Lewandowski (FC Bayern München) bei "Sky" über ...

... das Spiel: "Wir haben richtig gut gespielt, haben vorne attackiert und standen defensiv gut. In der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, dass wir die bessere Mannschaft sind und Pokalsieger werden wollen."

... seinen Doppelpack: "Bei meinem ersten Tor habe ich gemerkt, dass der Torhüter ein bisschen vorne steht. Da habe ich gedacht, dass ich es einfach versuche. Das war eine kleine Überraschung, aber man muss es immer probieren. Ich freue mich, dass wir als ganze Mannschaft gut gespielt haben."

Robert Lewandowski Fotocredit: Getty Images

Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern München) in der "ARD" über ...

... den Pokalsieg: "Das ist der 50. nationale Titel. Das ist das Wichtigste. Nach dem 3:0 haben wir es etwas zu gierig gespielt. Da hätten wir noch in die Bredouille kommen können. Die Mannschaft hat eine Top-Saison gespielt. Da kann man nur ein großes Kompliment machen. Wir werden mit einem guten Glas anstoßen."

Manuel Neuer (FC Bayern München) bei "Sky" über ...

... den Pokalsieg: "Wir haben in den letzten Wochen erlebt, wie motiviert und hungrig der FC Bayern ist. Was wir erreicht haben, ist etwas ganz Besonderes. Die Einstellung war sensationell. Wir haben jetzt eine kleine Pause, und dann werden wir uns top vorbereiten und natürlich versuchen, das Triple einzufahren."

Hansi Flick (FC Bayern München) bei "Sky" über ...

... den Pokalsieg: "Wir gehen mit Stolz aus dem Stadion, dass wir das geschafft haben. Was die Mannschaft in den letzten Wochen geleistet hat, ist sensationell. Die Einstellung ist einfach fantastisch. Ich bin sehr, sehr happy. Wie die Mannschaft performt, ist außerordentlich. Heute gibt es nur Freude."

Rainer Koch (DFB-Vizepräsident) in der "ARD" über ...

... die Dominanz des FC Bayern: "Das Team um Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat auch in dieser Saison wieder eindrucksvoll seine herausragende sportliche Stellung im deutschen Fußball unter Beweis gestellt. Der FC Bayern hat in einer gewiss außergewöhnlichen Zeit einmal mehr Außergewöhnliches bewerkstelligt und seine Stärke demonstriert. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern vielmehr das Ergebnis aus zielstrebiger und harter Arbeit im gesamten Verein.

... die Chancen des FC Bayern in der Champions League: Der Gewinn der Meisterschaft und des DFB-Pokals weckt berechtigte Hoffnungen, dass auch in der jetzt anstehenden finalen Phase der Champions League Großes möglich ist."

Peter Bosz (Bayer Leverkusen) bei "Sky" über ...

... das Spiel: "Bayern war die bessere Mannschaft, über 90 Minuten. In der ersten Halbzeit war sehr viel Raum da, da muss der letzte Pass besser sein. Deswegen waren wir nicht gefährlich. In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen besser. Da kann es noch ein richtiges Spiel werden, aber das war leider nicht der Fall. In der ersten Halbzeit haben wir vorne mit drei sehr schnellen Spielern gespielt, hätten aber hinter die Kette kommen müssen. Das hat nicht geklappt, aber die Möglichkeiten waren da. Was wir versucht haben, war richtig, es hat leider nicht geklappt."

