Beim EM-Turnier 2004 in Portugal war Lukas Podolski bei seinem Einsatz im letzten Gruppenspiel gegen Tschechien (1:2) 19 Jahre und 19 Tage alt. Die Partie fand damals übrigens ebenfalls am 23. Juni statt. Genau 17 Jahre später ist Podolski diesen Rekord nun also los.

Für Jamal Musiala war es das insgesamt vierte Länderspiel für den DFB. Zuvor durfte er bereits zweimal in der WM-Qualifikation gegen Island und Nordmazedonien sowie bei der EM-Generalprobe gegen Lettland ran. Auch da wurde er jeweils eingewechselt.

Gegen Ungarn stand der Bayern-Profi am Mittwoch inklusive Nachspielzeit zwölf Minuten auf dem Feld. Diese kurze Zeit reichte ihm bereits, um direkt bei seinem ersten Auftritt bei einer Europameisterschaft auf sich aufmerksam machen. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung war er mit einem sehenswerten Dribbling links im Strafraum einer der Wegbereiter für den so wichtigen Treffer von Leon Goretzka zum 2:2 (84.), der der deutschen Mannschaft letztlich das Weiterkommen sicherte.

Bundestrainer Joachim Löw, der Musiala im Vorfeld der EM persönlich davon überzeugt hatte, für Deutschland anstatt für England aufzulaufen, fand nach dem Spiel lobende Worte für den Jungstar. "Musiala als junger Spieler hatte ein paar gute Aktionen. Da sieht man, was für eine Klasse er bekommen wird in den nächsten Jahren", zeigte sich Löw begeistert.

Achtelfinale gegen England für Musiala ein besonderes Spiel

Möglicherweise bekommt Musiala ja schon im Achtelfinale die nächste Chance, seine Qualitäten unter Beweis zu stellen.

Aber auch ohne einen Einsatz dürfte das K.o.-Spiel am Dienstag ( ab 18:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de ) in Wembley etwas ganz Besonderes für ihn werden. Denn es geht gegen England. Also gegen jenes Land, für das der 18-Jährige ebenfalls hätte spielen dürfen, sich dann aber zugunsten der deutschen Mannschaft dagegen entschied.

