10. Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Kane stellt seine Klasse seit Jahren in der Premier League und der englischen Nationalelf unter Beweis – und auch in dieser Saison bringt es der Ausnahmestürmer bei 25 Pflichtspielen auf 17 Tore und zwei Assists. Der 26-jährige hat mit den Spurs allerdings noch keinen Titel gewonnen, was einen Abschied aus Tottenham realistisch erscheinen lässt. Da Kane noch einen bis 30. Juni 2024 datierten Vertrag hat, würde ein möglicher Transfer zum finanziellen Großprojekt.

Welche Vereine haben Interesse? Manchester United, Manchester City, Real Madrid, FC Barcelona, Juventus Turin – Kane ist ohne Zweifel einer der begehrtesten Spieler Europas. Medienberichten zufolge ist Manchester United am hartnäckigsten am Tottenham-Star dran und bereit, den Geldbeutel extrem weit zu öffnen. Anders wird Kane aber auch nicht zu bekommen sein, für keinen Klub der Welt.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 150 Millionen Euro

9. Mauro Icardi (Paris Saint-Germain)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Bis vor einigen Wochen hat sich diese Frage in Paris niemand gestellt. Sportdirektor Leonardos Leih-Coup aus dem vergangenen Sommer schlug auf Anhieb ein und erzielte in der Hinrunde 14 Treffer. Die 70 Millionen Euro, für die PSG den Argentinier im kommenden Sommer fest verpflichten kann, schienen lange eine sichere Investition für eine erfolgreiche Zukunft. Allerdings hat sich die Personalie Icardi mittlerweile zum Politikum entwickelt. Nach abfallenden Leistungen nach der Winterpause ließ ihn Tuchel im Februar und Anfang März meist auf der Ersatzbank schmoren. Während Leonardo weiter von Icardi überzeugt sein soll, ist der deutsche Coach offenbar ins Grübeln geraten.

Mauro Icardi (PSG)Getty Images

Welche Vereine haben Interesse? "Icardi hat nie verheimlicht, dass er sich eine Rückkehr nach Italien vorstellen kann. Juventus zeigt zum Beispiel Interesse", erklärt Fußball-Experte Cyril Morin von Eurosport in Paris. Daneben gibt es Spekulationen um eine Rückkehr zu Inter Mailand.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 70 Millionen Euro

8. Eduardo Camavinga (Stade Rennes)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Gerade einmal 17 Jahre alt, hat Camavinga in dieser Saison satte 36 Pflichtspiele für Rennes absolviert. Das Repertoire des defensiven Mittelfeldspielers ist enorm, seine technischen Qualitäten und Spielintelligenz ragen heraus. Kein Wunder, dass der Teenager schon jetzt bei einigen europäischen Top-Vereinen auf dem Zettel steht.

Welche Vereine haben Interesse? Zuletzt sorgte eine Meldung für Aufsehen, wonach der FC Barcelona bereit sei, 50 Millionen Euro zu investieren, um Camavinga in die katalanische Metropole zu locken. Neben Barça gelten aber auch Real Madrid, der FC Liverpool und Tottenham Hotspur als Kandidaten für einen Wechsel.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 60 Millionen Euro

7. Kalidou Koulibaly (SSC Neapel)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Der 28-Jährige gilt als einer der am meisten umworbenen Verteidiger auf dem Transfermarkt. Koulibaly ist eine tragende Säule im Spiel von Neapel. Da der Vertrag des senegalesischen Nationalspielers noch bis 30. Juni 2023 läuft, dürfte sich die SSC bei einem Wechsel zumindest über eine hohe Ablösesumme freuen.

Kalidou Koulibaly (SSC Neapel)Getty Images

Welche Vereine haben Interesse? PSG ist auf der Suche nach einem Verteidiger, der die Nachfolge von Thiago Silva antreten kann, dessen Vertrag in diesem Jahr ausläuft. Koulibaly wäre wohl die Ideallösung. Auf die Idee, den Abwehrspieler zu verpflichten, ist man aber nicht nur in Paris gekommen – auch der FC Barcelona, Real Madrid und Manchester United sollen ihre Fühler ausgestreckt haben.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 80 Millionen Euro

6. Pierre-Emerick Aubameyang (FC Arsenal)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Nach zweieinhalb Spielzeiten und 61 Toren in 97 Pflichtspielen stehen die Zeichen bei Aubameyang wohl auf Abschied – zumal Arsenal als derzeitiger Tabellenneunter in der Premier League die Champions League ziemlich sicher verpassen wird. Der Gabuner stellte auch in dieser Saison seine Extraklasse unter Beweis, kam wettbewerbsübergreifend in 32 Partien auf 20 Treffer und einen Assist.

Welche Vereine haben Interesse? Laut "Daily Star" arbeitet Real Madrid an einem Tauschgeschäft. Die Königlichen sollen bereit sein, Dani Ceballos an Arsenal abzugeben, um damit den Kaufpreis für Aubameyang zu drücken. Allerdings: Die Real-Spur ist nur eine von vielen. Gerüchteweise steht der ehemalige BVB-Star auch beim FC Barcelona, beim FC Chelsea und Manchester United hoch im Kurs. Bei PSG, so heißt es, könne man sich den Angreifer als Nachfolger für Kylian Mbappé oder Neymar vorstellen, sollte einer der beiden den Klub verlassen.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 65 Millionen Euro

5. Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke will den englischen Jungstar unter allen Umständen halten. "Es ist keine Frage des Geldes. Wir haben genug Geld. Wir wollen Titel holen. Dieses Team hat viel mehr Potenzial mit Jadon als ohne Jadon", sagte Watzke im Gespräch mit "BBC Sport". Sancho, der bei der Borussia einen Vertrag bis 30. Juni 2022 besitzt, hat in dieser Bundesliga-Saison 14 Tore erzielt und 16 Treffer vorbereitet. Er führt damit die Scorerliste vor Bayern-Star Robert Lewandowski (25+4) an.

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)Getty Images

Welche Vereine haben Interesse? Ein Abschied aus Dortmund schien unvermeidbar, doch nun schmelzen bei den heiß gehandelten Sancho-Interessenten wie Chelsea, die beiden Manchester-Klubs oder Liverpool durch die ausbleibenden Einnahmen durch TV-Übertragungen, Sponsoring etc. die finanziellen Mittel dahin. Fallen zu viele Gelder im Kreislauf weg, ist ein Transfer dieser Größenordnung selbst für solche Top-Klubs schwer zu realisieren.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 150 Millionen Euro

4. Lautaro Martínez (Inter Mailand)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Beeindruckende Saison des 22-Jährigen! Martínez half Inter nicht nur mit 16 Pflichtspieltreffern weiter, sondern harmonierte auch prächtig mit Toptorjäger Romelu Lukaku. Infolge dessen stieg der Marktwert des argentinischen Nationalspielers, der in Mailand bis 30. Juni 2023 unterschrieben hat, sprunghaft an.

Welche Vereine haben Interesse? Die Tendenz geht klar in Richtung FC Barcelona, wo der Mittelstürmer perspektivisch als Nachfolger für Luis Suárez aufgebaut werden soll. Zudem könnte Martínez dort mit Landsmann Lionel Messi zusammenspielen, der große Stücke auf den Youngster hält. Und wenn Messi überzeugt ist, dann ist das bei Barça eigentlich schon die halbe Miete…

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 111 Millionen Euro (entspricht Ausstiegsklausel)

3. Paul Pogba (Manchester United)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Manchester United, Juventus Turin, Manchester United - und bald wieder Juventus? Das Pendeln zwischen den Red Devils und den Bianconeri könnte weitergehen für Paul Pogba. "Juve braucht ein Upgrade im Mittelfeld, denn Sami Khedira, Blaise Matuidi, Aaron Ramsey und auch Miralem Pjanic haben nicht ihre beste Saison gespielt", legt Fußball-Experte Simone Eterno von Eurosport Italien den Finger in die Wunde. Der 27-Jährige habe "noch etwas zu beweisen in Turin", wenngleich Pogbas Ausbeute aus seinen ersten Jahren bei Juventus gigantisch ist. Vier Meistertitel, zwei Pokalsiege und drei Supercup-Erfolge feierte der Franzose zwischen 2012 und 2016 mit Turin, dazu gelang 2015 der Einzug ins Finale der Champions League.

Paul Pogba (Manchester United)Getty Images

Welche Vereine haben Interesse? Pogbas Vertrag in Manchester läuft noch bis 30. Juni 2021. "Es ist aber nicht gesagt, dass er bei einem Transfer in Turin landet. Real Madrid soll ebenfalls Interesse haben und war schon 2016 an Pogba dran, als der von Juventus zu United wechselte", so Eurosport-Experte Eterno.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 120 Millionen Euro

2. Neymar (Paris Saint-Germain)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Der FC Barcelona arbeitet weiter an der Rückholaktion seines ehemaligen Stürmers Neymar. Dabei setzen die Karten nach Informationen von "ESPN" auf einen Artikel in den FIFA-Transferregularien. Sollte dieser greifen, könnte Paris Saint-Germain den Wechsel seines Superstars nicht verhindern - trotz eines gültigen Vertrags des Brasilianers in Paris bis 30. Juni 2022. Artikel 17 der FIFA-Transferregularien besagt, dass Spieler bis Ablauf des 28. Lebensjahres sowie nach Ablauf einer dreijährigen Schutzsperre den laufenden Vertrag bei ihrem aktuellen Klub "ohne Nennung von Gründen", auflösen dürfen, um zu einem anderen Klub in einem anderen Land zu wechseln. Neymar befindet sich in seinem 29. Lebensjahr und ist im August 2020 drei Jahre bei PSG unter Vertrag.

Welche Vereine haben Interesse? "ESPN" berichtet unter Berufung auf eine Quelle innerhalb des FC Barcelona, dass im Sommer alles dafür getan werden solle, "Neymar zurückzuholen". Artikel 17 der Transferregularien der FIFA könnte dabei helfen. Damit die Klausel greifen kann, müsste Neymar seinen Arbeitgeber allerdings innerhalb von 15 Tagen nach dem letzten Pflichtspiel über seine Wechselabsichten informieren. Anschließend könnten Verhandlungen zwischen beiden Klubs starten. Im Falle eines Scheiterns, könnten sich der FC Barcelona und Neymar auf Artikel 17 beziehen. Der Fall würde dann von der FIFA verhandelt werden.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: 200 Millionen Euro

1. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Warum spielt er auf dem Transfermarkt eine große Rolle? Der bislang zweitteuerste Fußballprofi der Geschichte, Mbappé wechselte 2018 für insgesamt 180 Millionen Euro von Monaco nach Paris, dürfte auch im Sommer 2020 für Transfer-Schlagzeilen sorgen. Mit unglaublichen 30 Toren und 17 Assists in 33 Pflichtspielen unterstrich der 21-Jährige auch in dieser Saison seine Weltklasse – was ihn umso attraktiver für die größten Klubs der Welt macht.

Kylian Mbappé (PSG)Eurosport

Welche Vereine haben Interesse? Auf dem Transfermarkt hat Real Madrid eine klare Priorität: Weltmeister Kylian Mbappé. Die Königlichen müssen laut Fußball-Experte Adrian García von Eurosport in Madrid "eine Illusion für ihre Fans erschaffen und nur große Namen lösen eine derartige Erwartungshaltung aus". Schon seit über drei Jahren sollen die Spanier an Mbappé dran sein. Trainer Zinédine Zidane schwärmte mehrfach öffentlich vom jungen Franzosen, der als nächster großer Weltstar gilt. Auch Mbappé soll sich eine Zukunft in Madrid vorstellen können.

Eurosport-Schätzung - so hoch wird die Ablöse: mindestens 250 Millionen Euro

