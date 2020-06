Nachdem der FC Liverpool am Donnerstag sich den Meistertitel in der Premier League sicherte, feierten Spieler und Trainer Jürgen Klopp gemeinsam in einem Hotel und ernteten dafür Kritik. Der Coach verteidigt nun die Jubelszenen. "Ich kann die Kritik verstehen, aber wir leben in einer Blase und das bedeutet, dass wir zweimal die Woche getestet werden", erklärte der Meister-Trainer.

Nach dem 4:0-Erfolg über Crystal Palace war das Team des FC Liverpool im Hotel geblieben und hatte sich am Folgetag den Sieg von Chelsea über Manchester City und den damit verbundenen Titel für die Reds angeschaut.

"Wir haben unser Spiel gemacht, sind ins Hotel gegangen und haben gedacht: 'Das ist die einzige Möglichkeit, dass wir das City-Spiel zusammenschauen.' Also haben wir gegrillt und das Match geschaut und dann ist es passiert", erklärt Klopp im Nachhinein.

Premier League Klopp will keine Statue in Liverpool: "Möchte noch 30, 40 Jahre leben" VOR 19 STUNDEN

Es sei aber bei den Feierlichkeiten keine andere Person vom Hotel anwesend gewesen: "Es waren nur wie, die seit fünf Wochen zweimal die Woche getestet werden und noch keinen positiven Fall hatten."

Klopp: "Dachten, das wäre in Ordnung"

Bilder zeigten die Liverpool-Spieler, wie sie sich auf einer Terrasse des Hotels beim Schlusspfiff gemeinsam in die Arme fielen und wie im Anschluss an das Spiel, Klopp und sein Team in Räumen des Hotels gemeinsam tanzten und jubelten.

Mediziner hatten darauf hingewiesen, dass solche Ansammlungen das Risiko der Infektion erhöhe. "Wenn Menschen das kritisieren wollen, dann muss ich das hinnehmen, aber wir dachten, das wäre in Ordnung", erklärte der 53-Jährige.

Mit der 1:2-Niederlage von Manchester City hat sich Liverpool zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder den Titel in der Premier League geholt. Auf den Straßen hielten sich die Anhänger anschließend nicht an die Richtlinien und ließen ihrem Jubel freien Lauf.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Vom Fehleinkauf zum Erfolgsgarant: Liverpools heimlicher Meistermacher

Play Icon WATCH "War absolut nicht möglich": Klopp zu emotional für Ansprache 00:01:47

Premier League ManCity-Trainer Guardiola erklärt: Deshalb war Liverpool diese Saison besser GESTERN AM 09:51