Der Weltmeister von 2014, der bei den Gunners komplett auf das Abstellgleis geraten ist, könnte also bald für den 19-maligen türkischen Meister aus Istanbul auflaufen.

Das gilt auch für DC United. Bei einem möglichen Wechsel in die Major League Soccer solle auch die Özil-Marke "M10" in den USA beworben werden.

Doch auch das Gerücht, wonach Fenerbahce an dem Wechsel des ehemaligen deutschen Nationalspielers arbeitet, ist heiß. Der türkische Sender "NTVSpo" berichtete am Mittwoch von einer Einigung Özils mit dem Istanbuler Klub. Auch die Nachrichtenagentur "DHA" bestätigte diesen Bericht. Eine offizielle Bestätigung stand zunächst aus.

Demnach schließt sich der 32-Jährige noch im Januar Fenerbahce an und erhält einen Vertrag bis 2024. In den letzten Wochen sollen die türkischen Verantwortlichen schon an einer Verpflichtung gearbeitet haben.