Die Anspannung war Reece James deutlich anzusehen. Der Rechtsverteidiger des FC Chelsea legte sich den Ball auf dem Elfmeterpunkt zurecht, nahm noch einmal tief Luft und versenkte das Spielgerät anschließend eiskalt rechts unten zum viel umjubelten Sieg der Blues.

Wie schon in der Runde zuvor gegen Aston Villa (5:4 n.E.) musste die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel im Achtelfinale des EFL-Cups gegen den FC Southampton (5:4 n.E.) den Umweg über den Nervenkrimi vom Punkt gehen, um das Viertelfinal-Ticket zu lösen.

Ad

Gleichzeitig beendeten sie mit dem Erfolg einen regelrechten Fluch: In den vergangenen drei Spielzeiten war jeweils in der Runde der letzten 16 Endstation.

League Cup Havertz trifft bei Chelseas Elfer-Krimi - auch Arsenal im Viertelfinale GESTERN AM 21:05

Keine Frage, der dramatische Sieg an der Stamford Bridge dürfte Chelsea zusätzlich Selbstvertrauen geben, als nach dem herausragenden Saisonstart ohnehin schon vorhanden ist.

Chelsea: Unter Tuchel zu einem Topteam Europas

Der amtierende Champions-League-Sieger führt die Premier League nach neun Spieltagen mit 22 Punkten vor dem FC Liverpool (21 Zähler) und Manchester City (20) an.

Das letztgenannte Starensemble von Pep Guardiola war bislang auch das einzige Team, das die Blues in der Liga in die Knie zwingen konnte. Auf höchster europäischer Bühne war dies außerdem noch Juventus Turin gelungen (0:1) . Insgesamt stehen somit zwölf Siege (drei davon im Elfmeterschießen), ein Remis und zwei Niederlagen zu Buche.

"Chelsea hat die vergangenen beiden Jahre damit verbracht, eine der stärksten Mannschaften Europas aufzubauen. Dies haben sie nicht nur durch massive Transferausgaben, sondern auch durch junge Talente, die sie aus der eigenen Akademie hochgezogen haben, erreicht. Aktuell gibt es somit nahezu zwei gute Spieler auf jeder Position", begründet Fußball-Experte Ibrahim Mustapha von Eurosport.co.uk in London den rasanten Aufstieg der Blues und betont:

"Sie haben mit Tuchel einen taktisch herausragenden Manager, der trotz häufiger Rotation in der Lage ist, das Optimum aus jedem Spieler herauszuholen. Außerdem scheint es gegenwärtig keinerlei Spannungen oder Konflikte innerhalb des Kaders zu geben."

Torjubel bei Kai Havertz vom FC Chelsea Fotocredit: Getty Images

Chelsea: Bereits 17 (!) verschiedene Torschützen

Genau dies scheint bei Paris Saint-Germain, Tuchels vorheriger Station, nicht immer der Fall gewesen zu sein. "Es ist leichter, Lukaku zu managen als Neymar und Mbappé", setzte Tuchel jüngst im Interview mit der "Gazzetta dello Sport" eine kleine Spitze gegen seinen Ex-Klub.

Der bisherige Höhepunkt der laufenden Saison war zweifelsohne der 7:0-Kantersieg gegen Aufsteiger Norwich City . "Um sieben Tore zu erzielen, braucht man auch ein bisschen Glück und Schwung, aber es war eine gute Leistung", erklärte der ehemalige BVB-Coach nach dem Schützenfest und ergänzte: "Egal wie zufrieden der Trainer ist, die Offensivspieler brauchen Tore, um zufrieden zu sein."

Genau diese Torgier zeichnet den FC Chelsea bislang aus. Sage und schreibe 14 (!) verschiedene Spieler konnten sich alleine in der Premier League in die Torschützenliste eintragen (insgesamt 23 Treffer) - bei neun Spielen wohlgemerkt. Wettbewerbsübergreifend sind es sogar 17 unterschiedliche Torschützen.

Rüdiger als Eckpfeiler - Werner und Havertz weiter hungrig

"Als Tuchel bei Chelsea ankam, lag sein Fokus darauf, die Defensive zu verbessern, was ihm hervorragend gelungen ist. Antonio Rüdiger wurde beispielsweise zu einem der besten Verteidiger der Liga, nachdem er zuvor auf dem Abstellgleis stand. Im letzten Sommer wurde dann die Offensive in Angriff genommen und man nahm 115 Millionen Euro in die Hand, um Lukaku zu verpflichten", so Eurosport-Experte Mustapha, der weiter ausführt:

"Aktuell sieht es so aus, als würden sich die Blues von Woche zu Woche verbessern. Tuchel legt viel Wert darauf, dass sich die Außenverteidiger - Ben Chillwell und Reece James - vermehrt im Angriff einschalten. Selbst Timo Werner, der in der vergangenen Saison Probleme hatte, wirkt mittlerweile selbstbewusster."

Auch Tuchel sieht bei Werner und dessen DFB-Kollegen Kai Havertz Fortschritte. "Wir haben die Latte für unsere eigenen Erwartungen jetzt ziemlich hoch gelegt. Für Kai und Timo bedeutet das: Die Anpassungsphase ist abgeschlossen. Sie haben sich ihre Sporen verdient, ihre Rolle gespielt bei einem großen Erfolg. Und jetzt geht es darum weiterzumachen - und das machen sie auch. Ich bin sehr zufrieden mit beiden", lobte Tuchel das Duo kürzlich bei "Bild live".

Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger (von links) mit dem UEFA Supercup - FC Chelsea Fotocredit: Getty Images

Holt Chelsea nun auch den Meistertitel?

Greift Chelsea unter der Führung Tuchels nun sogar nach dem ersten Meistertitel seit fünf Jahren?

"Chelsea ist in den vergangenen Jahren das ein oder andere Mal gegen Vereine aus der unteren Tabellenhälfte gestolpert. Dies wird ihnen in dieser Saison angesichts ihrer enormen Qualität wahrscheinlich nicht allzu oft passieren. Ich gehe also davon aus, dass Chelsea mit Liverpool und ManCity bis zum Ende um die Meisterschaft spielen wird", resümiert Mustapha.

Fest steht, dass der Titel in dieser Saison wohl über den FC Chelsea gehen wird. Guardiola und Klopp dürften vorgewarnt sein.

Das könnte Dich auch interessieren: Roses zweiter Anzug zwickt: BVB-Trio nutzt Chance nicht

Flitzer-Alarm beim BVB! Rose sorgt sich: "Wenn das 80.000 machen ..."

League Cup Havertz trifft bei Chelseas Elfer-Krimi - auch Arsenal im Viertelfinale GESTERN AM 21:05