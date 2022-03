Mit einem Halbfinalspiel und dem Finale fällt bei den Playoffs die Entscheidung, welche Mannschaften aus Europa sich noch für die WM 2022 in Katar qualifizieren. Anstoß ist am 24. beziehungsweise 29. März jeweils um 20:45 Uhr.

Noch elf Mannschaften aus Europa können auf die Teilnahme bei der WM hoffen: Wales, Österreich, Schottland, die Ukraine, Polen, Schweden, Tschechien, Portugal, die Türkei, Italien und Nordmazedonien.

Nicht mit von der Partie ist Russland, da die Mannschaft nach dem Angriff auf die Ukraine ausgeschlossen wurde. Polen steht daher direkt im Finale gegen Tschechien oder Schweden.

WM-Qualifikation Komplizierter Playoff-Modus: So fahren Ronaldo, Zlatan und Co. doch noch zur WM VOR 5 STUNDEN

Das Halbfinale zwischen Schottland und der Ukraine ist wegen des Krieges auf Juni verschoben worden. Gleiches gilt für das Finale zwischen dem Sieger der Partie und dem Sieger aus Wales gegen Österreich.

WM-Playoffs live im TV

Die UEFA-WM-Playoffs werden in Deutschland nicht live im TV übertragen. Das gilt sowohl für die Halbfinalspiele am Donnerstag als auch die Endspiele am Dienstag.

WM-Playoffs live im Livestream

"DAZN" überträgt alle Partien jeweils im Livestream. Der Anstoß zu allen Matches ist um 20:45 Uhr.

WM-Playoffs im Liveticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zu allen Matches an. Hier erfahrt Ihr, wer sich die letzten Tickets für die WM-Endrunde sichert.

WM-Playoffs - Halbfinale: Liveticker

