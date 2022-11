Dass die WM in Katar für die deutsche Nationalmannschaft am Sonntagabend noch nicht vorzeitig beendet sein würde, war bereits vor dem Duell mit Spanien klar.

Costa Rica, zuletzt noch 0:7 von den Iberern zerlegt , hatte Deutschland-Bezwinger Japan überraschend 1:0 geschlagen und die Chancen des DFB-Teams aufs Achtelfinale damit (selbst bei einer Niederlage gegen Spanien) am Leben gehalten.

Der Bremer war in der 70. Minute ins Spiel gekommen und zeigte im Sturmzentrum schnell die lange vermisste Präsenz. Auch Leroy Sané und Lukas Klostermann, die gemeinsam mit Füllkrug eingewechselt wurden, wussten zu überzeugen. Insgesamt lieferte die umkämpfte Partie im Gegensatz zum Auftaktspiel mehr Antworten als Fragen.

Drei Dinge, die bei Spanien-Deutschland auffielen.

Thomas Müller war trotz seiner dürftigen Leistung im Anschluss ans Spiel bester Laune. Dies lag vor allem an demjenigen, der für ihn ins Spiel gekommen war - und vieles besser gemacht hatte: Niclas "Lücke" Füllkrug.

"Er ist wirklich geil reingekommen. Genau dafür ist er bei uns dabei. Das hat er in den letzten Tagen schon angekündigt. Er hat einen richtigen Hammer in seinem rechten Fuß. Er ist ein unglaublich geiler Typ", schwärmte Müller im "ZDF" , ehe er bei Instagram noch einmal nachlegte und den Bremer als "geile Sau" bezeichnete.

Tatsächlich hatte Füllkrug seine Kader-Berücksichtigung zuvor eindrucksvoll gerechtfertigt. Gleich nach seiner Hereinnahme zeigte der Mittelstürmer Präsenz im Strafraum - und lieferte damit genau das, was zuvor über weite Strecken vermisst wurde.

Es dauerte nicht allzu lange, da belohnte sich Füllkrug schon für seine Mühen. Deutschlands einziger "echter" Neuner nahm Jamal Musiala, der kurz zuvor noch an Spanien-Keeper Unai Simón gescheitert war, den Ball vom Fuß und brachte ihn mit einem wuchtigen Abschluss im Winkel unter.

Niclas Füllkrug trifft bei der WM zum 1:1 - Spanien vs. Deutschland

"Das war Zielstrebigkeit pur", lobte Teamkollege Leon Goretzka, Manuel Neuer sagte: "Das ist natürlich sensationell von ihm gemacht." Dass Füllkrugs Einwechslung sofort den gewünschten Effekt hatte, spiegelte sich auch in Zahlen wider. In nur 20 Minuten gab der 29-Jährige mehr Torschüsse (3) ab als alle anderen deutschen Spieler.

Ein deutliches Bewerbungsschreiben an Flick, Füllkrug drängt gegen Costa Rica (Donnerstag, 20:00 Uhr im Liveticker ) in die Startelf. Und was hatte der DFB-Held des Abends selbst zu sagen? Füllkrug beließ es bei einer hanseatisch-nüchternen Einschätzung: "Wir brauchen jetzt nicht durchzudrehen. Es ist ein 1:1 und kein Sieg. Jetzt können wir hoffen, dass im letzten Spiel alles gut ausgeht." Womöglich kann er seinen Teil dazu beitragen.