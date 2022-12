Die WM-Sensationsmannschaft, der erste afrikanische Halbfinalist, spielt mit dem Bayern-Profi hinten links. Zudem stellt Trainer Walid Regragui erstmals in diesem Turnier auf eine Fünferkette um.

Der zuletzt angeschlagene Nayef Aguerd, der im Viertelfinale gegen Portugal (1:0) gefehlt hatte, rutscht in die Startformation und wird neben Romain Saïss und Jawad El Yamiq in der Innenverteidigung auflaufen.

Der Sieger trifft im Endspiel am Sonntag in Lusail auf Argentinien, das Kroatien am Dienstag 3:0 (2:0) bezwungen hatte