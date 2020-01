Hinter Kraft (150,8 Punkte) überzeugten Daiki Ito (Japan, 138 m/150,7) und Kamil Stoch (136 m/150,4) auf Platz zwei und drei.

Die Bestweite stand Johann Andre Forfang (8., 142 m).

Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi (Japan) landete bei 134,0 Metern und platzierte sich auf Rang sechs vor seinen Tourneekonkurrenten Lindvik (9.), Kubacki (13.) und Geiger (16.). Lindvik hatte in Innsbruck und Garmisch-Partenkirchen gewonnen, Kobayashi in Oberstdorf. In der Vierschanzentournee in Führung liegt jedoch Kubacki.

"Das war nicht so der Hit", sagte Geiger.

DSV-Springer in Summe gut

Insgesamt zeigte sich das nur noch fünfköpfige DSV-Team gut vom Schicksalsberg in Innsbruck erholt.

Constantin Schmid (4., 139 Meter/149,5 Punkte), Geburtstagskind Stephan Leyhe (5., 138 m/149,2), Markus Eisenbichler (12., 135 m/142,0) und Pius Paschke (18., 133 m/135,8) platzierten sich alle in den Top 20.

Video - Toller Satz zum Geburtstag: Leyhe weiter im Aufwind 01:00

Moritz Baer war zuvor mit Grippesympthomen ausgestiegen.

Video - "Der hat wieder Höhe!" Schmid setzt Ausrufezeichen in der Quali 01:03

Mehr in Kürze ...

Das könnte Dich auch interessieren: "Stay strong Björn": Tolle Aktion für krebskranken Ex-Weltrekordler