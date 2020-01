Der Pole Dawid Kubacki reist als Führender zum Abschlussspringen der Vierschanzentournee in Bischofshofen. Zweiter ist Marius Lindvik aus Norwegen vor Karl Geiger und dem Japaner Ryoyu Kobayashi. Kubacki hält auf der Paul-Außerleitner-Schanze den Schanzenrekord, 2019 flog er dort auf 145 Meter.

Der Weltcup live im TV

Am 5. Januar um 16:30 Uhr findet die Qualifikation statt, am 6. Januar um 17:15 Uhr das Springen. Eurosport überträgt beide Wettbewerbe live im TV bei Eurosport 1 - am Sonntag ab 16:00 Uhr, am Montag ab 16:45 Uhr.

Video - Die Lehren aus Innsbruck: Den Bergisel überlebt - was Geiger jetzt Mut macht 06:58

Die Vierschanzentournee im Livestream

Natürlich verpasst ihr auch im Livestream im Eurosport Player keine Sekunde von der Vierschanzentournee und der Qualifikation und dem Weltcup in Bischofshofen.

Das Springen in Bischofshofen im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zur Qualifikation und zum Abschlussspringen in Bischofshofen. Wir versorgen euch mit zahlreichen News, Hintergrundinformationen und Highlight-Videos zum Wettkampf.