Gerade bei diesen Top-Athleten könne es aber auch sein, dass sie "mit der Sicherheit aus dem Weltcup das Training etwas ruhiger angehen lassen und sich sagen, wir lernen erstmal die Schanze kennen", meinte Schmitt.

Ad

Anders als Geiger konnten zumindest im letzten Trainingssprung Markus Eisenbichler (6.) und Stephan Leyhe (8.) aus deutscher Sicht in die Top Ten springen. Auch Constantin Schmid sprang am Freitag (14., 16., 11.) solide.

Olympia - Skispringen Granerud setzt sich für Skispringerinnen auch von Großschanze ein VOR 6 STUNDEN

Schmitt zeigte sich von diesen Leistungen durchaus angetan: "Das ist mannschaftlich natürlich ein Top-Ergebnis, auch wenn der Karl ganz vorne drin fehlt."

Martin Schmitt: Springen wird "enorm spannend"

Man wisse aber auch, "dass Karl aktuell der beste deutsche Springer ist - gerade auf der kleinen Schanze. Deswegen habe ich schon die Hoffnung, dass das Team den richtigen Schlüssel findet und Karl im Wettkampf seine Leistung bringt."

Der Eurosport-Experte rechnet beim Springen am Sonntag (ab 12:00 Uhr live bei Eurosport mit Joyn+) in jedem Fall mit einem engen Springen.

"So ein Kleinschanzenspringen ist enorm spannend, die Leistungsdichte enorm hoch. Es gibt so viele Springer, die die Möglichkeit auf den Sieg haben. Es wird am Wettkampftag wieder eine mentale Geschichte werden", erklärte Schmitt: "Da ist Karl sehr stark. Noch ist der Abstand zu groß. Er braucht jetzt eine gute Qualifikation. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben."

Peking 2022: Olympia-News direkt aufs Handy? Hol Dir die Eurosport-App!

Das könnte Dich auch interessieren: Schuh-Zoff im Skispringen: Schmitt stimmt Horngacher zu

Althaus trumpft mit Trainingsbestweite von der Normalschanze auf

Olympia - Skispringen Althaus dominiert Training: "Bin bereit für morgen" VOR 7 STUNDEN