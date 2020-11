Am Eurosport-Mikorofon ist neben Matthias Bielek der ehemalige Bundestrainer Werner Schuster für Euch mit von der Partie.

24/11/2019 AM 13:30

Geiger nach Führung chancenlos: Tande holt Auftaktsieg in Wisla

Eurosport überträgt die gesamte Saison live im TV . Der Weltcup in Wisla wird bei Eurosport 1 gezeigt.

Die Qualifikation am Freitag startet um 18:00 Uhr. Der Teamwettbewerb am Samstag und das Einzelspringen am Sonntag beginnen jeweils um 16:00 Uhr.