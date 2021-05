Im Finale des ATP Masters von Rom stehen sich am Sonntag, 16. Mai der Weltranglistenerste Novak Djokovic und der Weltranglistendritte Rafael Nadal gegenüber. Das Spiel beginnt um 17 Uhr.

Nadal dürfte mit einem kleinen Vorteil in dieses Endspiel gehen. Nicht nur weil auf Sand, also "seinem" Belag, gespielt wird, sondern auch weil Djokovic am Samstag eine Doppelschicht einlegen musste.

Nachdem sein Viertelfinale am Freitag gegen Stefanos Tsitsipas aufgrund anhaltenden Regens in Rom abgebrochen wurde, musste der Serbe zunächst am Samstagmittag ran, um überhaupt sein Halbfinal-Ticket zu lösen. Dies gelang ihm dank eines großen Kraftakts. Djokovic bezwang Tsitsipas in einem hochklassigen Match 4:6, 7:5, 7:5.

Am Samstagabend ging es für die Nummer eins der Welt dann direkt mit dem Halbfinale gegen Überraschungsmann Lorenzo Sonego weiter. Djokovic gewann gegen den Italiener 6:3, 6:7 (5:7), 6:2 und machte damit das Traumfinale perfekt. Bereits am späten Nachmittag hatte Nadal sein Halbfinale gegen Reilly Opelka (USA) mit 6:4, 6:4 für sich entschieden.

Hier gibt es alle Informationen zum Endspiel von Rom zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal.

